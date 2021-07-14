نقل وملاحة

الرسوم الإضافية وتقليل الحوافز وراء ارتفاع إيرادات قناة السويس

مسجلة 5.8 مليار دولار بزيادة 2.1% رغم انخفاض أعداد السفن
نادية سلام 9:29 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21 9:29 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

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رغم تراجع أعداد وحمولات السفن العابرة فى العام المالى 2020/2021، تمكنت  قناة السويس من تحقيق إيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بزيادة بلغت %2.1 مقارنة مع العام السابق له، حين بلغت 5 مليارات و718مليون دولار، أى بارتفاع نحو 124.2 مليون.

وأرجعت مصادر مطلعة فى الهيئة الزيادة فى الإيرادات إلى ارتفاع نسبة الرسوم الإضافية التى تفرض علي  طوابق الحاويات المحمولة  فوق سطح السفن القادمة من الجنوب حيث آسيا والخليج العربى والبحر الأحمر والمتجهة شمالا  إلى أوروبا وأمريكا، بنسب تتراوح بين 4 إلى %34 بجانب  تقليل  الحوافز الممنوحة  للسفن العابرة  لقناة السويس.

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 وأكدت الإحصائيات أن أعداد السفن المارة فى العام المالى 2020/2021  بلغت 19 ألفا و47 سفينة بتراجع بلغت نسبته %1.37 مقارنة مع العام المالى 2019/ 2020 والذى سجل عبور 19 ألفا و312 سفينة  أى بانخفاض 265 سفينة.

وسجلت الحمولات الصافية للعام المالى 2020/2021 عبور مليار و191.4 مليون طن بتراجع بلغت نسبته %1.5 مقابل حمولات بلغت مليارا و210.5 مليون طن أى بانخفاض 19.1 مليون طن.

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 يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد – فى تصريحات سابقة – أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة حيث لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً فى تحقيق ارتفاع واضح على صعيد معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعى المسال، والحاويات، وحاملات السيارات، والصب الجاف، خاصة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، إذ زادت ناقلات الغاز الطبيعى المُسال بنسبة %24 وزادت سفن الحاويات بنسبة %9.7 فيما ارتفعت أعداد حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة %27.8 وسفن الصب الجاف بنسبة %5.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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