الرسائل الاحتيالية خطر حقيقي يواجه مستخدمو تطبيق واتساب

يواجه مستخدمو تطبيق واتساب خطراً حقيقياً يتمثل في تلقيهم رسالة على أنها من فريق الدعم في «واتساب» وهي بالأصل رسالة احتيالية، حيث دعا القائمون على التطبيق إلى عدم التعاطي مع هذه الرسالة وحذفها فورا.
وأكد موقع «وابيتا انفو»، المتخصص في متابعة أخبار” واتساب”، ضرورة حذف هذه الرسالة فوراً مشيراً إلى أن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.
طريقة للاحتيال عبر تطبيق واتساب
وتظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في «واتساب»، وحساب الدعم الفني المزيف.
وحذر القائمون على التطبيق كافة المستخدمين البالغ عددهم ملياري شخص حول العالم، من طريقة الاحتيال حيث يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن شعار «واتساب» الذي يبدو رسمياً وموثقا.ً
وأكدوا أن هناك وسيلة سهلة للتأكد من أن الحساب حقيقي أم لا، وهي علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، وهذه العلامة لا يستطيع المحتالون الحصول عليها.
وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.
ويهدف المحتالون عند إرسال هذه الرسالة إلى معرفة رقم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، أو أرقام الحسابات المصرفية للمستخدم وفق الموقع.