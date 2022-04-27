الرسائل الاحتيالية خطر حقيقي يواجه مستخدمو تطبيق واتساب

يواجه مستخدمو تطبيق واتساب خطراً حقيقياً يتمثل في تلقيهم ‏رسالة على أنها من فريق الدعم في «واتساب» وهي بالأصل رسالة احتيالية، حيث ‏دعا القائمون على التطبيق إلى عدم التعاطي مع هذه الرسالة وحذفها فورا.



وأكد موقع ‏ «وابيتا انفو»، المتخصص في متابعة أخبار” واتساب”، ضرورة حذف ‏هذه الرسالة فوراً مشيراً إلى أن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني ‏في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.

طريقة للاحتيال عبر تطبيق واتساب

وتظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في ‏‏«واتساب»، وحساب الدعم الفني المزيف‏.

وحذر القائمون على التطبيق كافة المستخدمين البالغ عددهم ملياري شخص حول ‏العالم، من طريقة الاحتيال حيث يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن ‏شعار «واتساب» الذي يبدو رسمياً وموثقا.ً



وأكدوا أن هناك وسيلة سهلة للتأكد من أن الحساب حقيقي أم لا، وهي علامة توثيق ‏خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، وهذه العلامة لا يستطيع ‏المحتالون الحصول عليها.

وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب ‏حذف الرسالة القادمة منه فورا.

ويهدف المحتالون عند إرسال هذه الرسالة إلى معرفة رقم المرور الخاص بالحساب ‏المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، أو أرقام الحسابات ‏المصرفية للمستخدم وفق الموقع.