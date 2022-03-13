الردة تواصل التراجع ..أسعار خامات الأعلاف اليوم 14-3-2022

اسعار الاعلاف اليوم في الاسواق

واصلت اسعار النخالة ” الردة” في تعاملات اليوم الأثنين 14-3-2022، بنحو 600 جنيها في السوق لتسجل 5200 جنيها مقابل 5800 جنيها للطن ،بعد التراجع في أسعار تداول الحبوب في مصر وعلي رأسها القمح وتعتبر الردة مكون أساسي في اعلاف الماشية والدواجن .

وهدأت أسعار خامات الأعلاف فى بعض الأسعار خاصة خامات الأعلاف ، وسجل سعر طن الذرة أرجنينى انخفاضا بقيمة 70 جنيها ليسجل7100 جنيها بدلا من 7170 جنيها ،وهو أحد أهم مكون لمنتج العلف ، وأيضا سجل سعر طن الذرة البرازيلي 7100جنيها، في حين بلغ سعر طن الذرة ألأوكراني 6900 جنيها.

وأكد عدد من التجار فإن طن سعر أعلاف كورن فلاك 6200 جنيها، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى بروتين 44% 9800جنيها بتراجع 50 جنيها ، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 10100 بتراجع 100 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر طن صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 14000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات بذرة محلى 13850 جنيها، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة مستوردة 12500 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة محلية 12000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% مستورد 7000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلى 5800 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين المستورد 16500 جنيه، فيما سجل طن جيلوتين المحلى 16100 جنيه، أما جلوتوفيد المحلى فارتفع لنحو 7150 جنيها مقابل 6750 جنيها للطن الواحد.

وبالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن بالطن فقد وصل سعر طن أعلاف بادى 23% إلى 10300جنيها، وسعر طن أعلاف نامى 21% إلى 10250جنيها .

وسجل سعر طن أعلاف ناهى 19% إلى 10100جنيها، بينما سجل بادى نامى 9500 جنيها.

و سجل طن بياض 18% 9100 جنيها ، وسجل طن أعلاف بياض 17% 8900 جنيها، في حين سجل بياض 16% 8700 جنيها، بينما سجل طن بياض 14% 8300 جنيه.