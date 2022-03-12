الردة تنخفض ..أسعار خامات الأعلاف تواصل التباين 12-3-2022 في الأسواق

أسعار النخالة ” الردة” وقفزت في تعاملات اليوم الأحد 12-3-2022، بنحو 800 جنيه في السوق لتسجل 5800 جنيه مقابل 6600 جنيه للطن بعد الهدوء في أسعار تداول الحبوب في مصر وعلي رأسها القمح وتعتبر الردة مكون أساسي في أعلاف الماشية والدواجن .

وتباينت أسعار خامات الأعلاف فى بعض الأسعار خاصة خامات الأعلاف ، وسجل سعر طن الذرة أرجنينى انخفاضا بقيمة 30 جنيها ليسجل 7170 جنيها مقابل 7200 جنيها ،وهو أحد أهم مكون لمنتج العلف ، بينما سجل سعر طن الذرة البرازيلي 7170 جنيها، في حين بلغ سعر طن الذرة ألأوكراني 6930 جنيها.

وأكد عدد من التجار أن سعر طن أعلاف كورن فلاك 6200 جنيها، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى بروتين 44% 9850 جنيها بتراجع 100 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 10100 بتراجع 100 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 14000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات بذرة محلى 13850 جنيها، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة مستوردة 12500 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة محلية 12000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% مستورد 7000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلى 5800 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين المستورد 16500 جنيه، فيما سجل طن جيلوتين المحلى 16100 جنيه، أما جلوتوفيد المحلى فارتفع لنحو 7150 جنيها مقابل 6750 جنيها للطن الواحد.

وبالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن بالطن فقد وصل سعر طن أعلاف بادى 23% إلى 10300 بدلا من 10100جنيها، وسعر طن أعلاف نامى 21% إلى 10250جنيها بدلا من 10000 جنيه .

وسجل سعر طن أعلاف ناهى 19% إلى 10100جنيها مقابل 9900 جنيها، بينما سجل بادى نامى 9500جنيها بدلا من 9450 جنيها.

وسجل طن بياض 18% 9100 جنيها ، وسجل طن أعلاف بياض 17% 8900 جنيها، في حين سجل بياض 16% 8700 جنيها، وطن بياض 14% وصل سعره 8300 جنيه.