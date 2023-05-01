الردة ترتفع.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 1-5-2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 1 -5 -2023 وتأرجح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28400 جنيه و29000 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية وارتفاع أسعار الردة بقيمة 1300 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 18300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن، بينما يسجل سعر طن علف البياض 26000 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 17000 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 10900 جنيه للطن بزيادة 400 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12200 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيه والذرة البيضاء المحلية 18900.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار بأن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع السعر العالمي والتضخم.

وأشار السيد إلي أنه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.