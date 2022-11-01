الردة ترتفع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 1-11-2022

واصلت أسعار خامات الأعلاف التحرك اليوم الثلاثاء 1-11-2022 ، وارتفع طن الردة المحلية 100 جنيه ، والتي تعد المادة الأساسية لتصنيع الأعلاف ، وسجلت الذرة المستوردة الأرجنتيني أو البرازيلي استقرارا مع استمرار موجة غلاء الأسعار عالميا مدفوعة بالتضخم المحلي وارتفاع الدولار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، بلغ 10700 جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 10400 جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه.

ولفت التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيه، والجيلوتين المستورد 26100 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه بزيادة 300 جنيه.

وأكد التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا ، نتيجة تراجع الكميات التي تدخل السوق من الموانئ العالمية ، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 9500 جنيه، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 بدلاً من 7300 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العلف النهائي للدواجن تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 16200 جنيه إلى 17500 جنيه.

وأفاد السيد أن سعر طن العلف حاليا هو الأعلى على الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب له 12500 جنيه.

وأشار إلى أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ، إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.