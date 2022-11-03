الردة تتراجع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022

تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022، وتراجع سعر الردّة بقيمة 100 جنيه وهو من المكونات لإنتاج العلف، وسجل طن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10600 جنيه وهي المكون الأساسي لتصنيع الأعلاف أيضًا مع استمرار صعود الأسعار عالميًّا والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني سجل 10100 جنيه، والذرة الفشار الأرجنتيني 10300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد 7600 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيه، والجيلوتين المستورد 26100 جنيه، والردة المحلية 7300 جنيه.

وأضاف التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا بسبب نقص الكميات التي تدخل السوق من الأسواق العالمية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا، ومحليًّا أيضًا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعرُ هذه الأيام.

وأكد التجار اختفاء كسب العباد من الأسواق، اليوم، بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيه.

أسعار العلف النهائي

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف قفزت بنحو 600 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي، كما تشهد مستويات غير مسبوقة، ليتراوح الطن بين 16470 جنيهًا إلى 16850 جنيهًا.

وألمح إلى أن سعر العلف بادي 23% سجل 16870 جنيهًا للطن، ونامي 21% سجل 16800 جنيه، وعلف ناهي 19% سجل 16640جنيهًا، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16450 جنيهًا.

وأكد السيد أن سعر علف البياض 14% سجل 14100 جنيه، تسليم أرض المصنع، وعلف بياض 16% سجل 14450 جنيهًا، وعلف بياض 18% سجل 14550 جنيهًا.

ونوه السيد بأن الأسعار الحالية للأعلاف غير مسبوقة على الإطلاق، مضيفًا أن السعر المناسب له 12500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد بأنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ، فإنه لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضًا.

كانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه، وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.