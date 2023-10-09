«الرحلة» تطلق مخرجات ملتقى قادة التكنولوجيا المالية في مصر

أطلقت شركة الرحلة مخرجات ملتقى قادة التكنولوجيا المالية في مصر ضمن إصدار ورقة تتضمن التحديات والتوصيات المستقبلية للقطاع في السوق المحلية.

الشركة أوضحت في بيان لها أن الورقة تستعرض خلاصة النتائج والأفكار التي تم جمعها خلال معسكرات الأعوام الماضية وبالأخص معسكر «الرحلة» للسنة الثالثة لصناعة التكنولوجيا المالية الذي أقيم في يونيو 2023 بحضور أكثر من 170 مشاركًا ممثلين عما يقارب 100 مؤسسة.

وضمت المؤسسات المشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والجهاز القومي للاتصالات والبري

د المصري ومؤسسي الشركات الناشئة وممثلين من البنوك والمؤسسات المالية.

توصيات لتعزيز التكنولوجيا المالية في مصر

وقالت الشركة أنه من المتوقع ان تسهم التوصيات والتحليلات المقدمة في تعزيز التكنولوجيا المالية في مصر وتحفيز الابتكار والنمو في القطاع.

تعكس الورقة الرؤية الجماعية للمهتمين والمعنيين بالتكنولوجيا المالية المشاركين في عدة نقاشات لتحديد معوقات نمو القطاع وكيفية تخطيها.

ونتجت مخرجات الورقة من الأنشطة التي قامت بها شركة الرحلة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ضمن معسكرات أقامتها.

وتضمن لقاء شركات التكنولوجيا المالية عرض تقديمي لملخص وحتوى الورقة وأبرز النتائج والتوصيات وتوضيح المتطلبات التنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومن ضمنها فتح باب الحوار بين أصحاب المصلحة لمناقشة واتخاذ القرارات بشأن تحقيق نتائج الأعمال والاهداف التنظيمية بالإضافة إلى تحسين التواصل التقني وتحديث وتطوير مراكز البيانات زمراجعة لوائح التأسيس بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية.