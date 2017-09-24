استثمار

الرحلات الدولية الصينية تقفز 8 % سنويا حتى 2027

خالد بدر الدينتتوقع مؤسسة فوكاسرايت الأمريكية لأبحاث أسواق السياحة العالمية، ارتفاع عدد الرحلات الدولية التى سيقوم بها الصينيون بحوالى 8 % سنويا خلال العشر سنوات القادمة، بفضل ضخامة عدد شباب الصين مع ارتفاعها فى عام 2020 بحوالى 70 % عنها فى عام 2015.وذكرت وحدة بلومبرج إنتيليجينز، إن الصينيون قام
24 سبتمبر، 2017 24 سبتمبر، 2017

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خالد بدر الدين

تتوقع مؤسسة فوكاسرايت الأمريكية لأبحاث أسواق السياحة العالمية، ارتفاع عدد الرحلات الدولية التى سيقوم بها الصينيون بحوالى 8 % سنويا خلال العشر سنوات القادمة، بفضل ضخامة عدد شباب الصين مع ارتفاعها فى عام 2020 بحوالى 70 % عنها فى عام 2015.

وذكرت وحدة بلومبرج إنتيليجينز، إن الصينيون قاموا بأكثر من 128 مليون رحلة جوية خارج بلادهم فى عام 2015 و إن الشباب من عمر 18 إلى 34 سنة أسهموا بأكثر من 60 % من هذه الرحلات وهذا يعنى أن شباب الصين سيقودون سوق السياحة على مستوى العالم خلال السنوات القادمة حتى عام 2027 على الأقل  .

و أكد أيضا المجلس العالمى للسياحة والسفر إن حصة السياحة بلغت  9 % من الاقتصاد الصينى العام الماضى وإنها ستواصل الارتفاع خلال الأعوام القادمة مع توقع نمو السياحة تالصينية بحوالى 8 % سنويا اعتبارا من هذا العام وحتى عام 2027 لتتفوق على الاقتصادات الكبرى مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع المجلس العالمى للسياحة والسفر أن تنمو حركة السياحة الدولية الهندية بأكثر من 7 % سنويا خلال العشر سنوات القادمة لتحتل المركز الثانى بعد الصين ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5 % وبعدها السعودية بأكثر من 4 % و المكسيك بأكثر من  3 % لتظهر فى المركز الخامس.

ويرى المجلس العالمى للسياحة والسفر إن نسبة نمو السياحة الدولية  الأمريكية والكورية الجنوبية ستتوقف عند 3 % سنويا لكل منهما حتى عام 2027 ليحتلا المركزين السادس والسابع وبعدهما إسبانيا وفرنسا بنسبة 2 % سنويا  لكل منهما.
 
جدول بتوقعات أكثر 9 دول نموا فى السياحة العالمية حتى عام 2027

المصدر: المجلس العالمى للسياحة والسفر

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