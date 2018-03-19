الرجاء يتمسك بالأمل الضعيف بفوز ثمين على الطلائع

- الأسيوطى يهدر ضربة جزاء ويتعادل مع سموحة على المصرى يتمسك فريق الرجاء بأمله الضعيف فى البقاء بدورى الأضواء والشهرة، عقب تغلبه على ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، فى انطلاقة لقاءات الأسبوع الثلاثين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى…

– الأسيوطى يهدر ضربة جزاء ويتعادل مع سموحة



على المصرى

يتمسك فريق الرجاء بأمله الضعيف فى البقاء بدورى الأضواء والشهرة، عقب تغلبه على ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، فى انطلاقة لقاءات الأسبوع الثلاثين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين الملعب الفرعي لستاد الدفاع الجوى ببرج العرب فى الإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد، أحمد سعيد “أوكا” فى الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول للقاء الذى إداره محمد فاروق، وعاونه خالد رمضان وأحمد بكر، وفتحي خليفة حكماً رابعاً، وكل من محمد سيد بكر وجلال أحمد حكماً خامساً.

بتلك النتجة وهذا الفوز الثمين، يرتفع رصيد الرجاء المطروحى، للنقطة 25، ولكنه بقى فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش، عند 35 نقطة، وتراجع للمركز الحادى عشر بالترتيب.

وعلى ملعب قرية الأسيوطى، وضمن نفس الجولة والتوقيت، سيطر التعادل السلبى بدون أهداف على مباراة الأسيوطى سبورت مع ضيفه سموحة، فى المواجهة التى قادها تحكيميا طارق مجدي، وعاونه سعد سيد ومحمد خلف، وعدنان محمود حكماً رابعاً، وكل من عمرو عايد وأحمد العباسي حكماً خامساً.

وأضاع أصحاب الأرض فرصة خطف نقاط اللقاء الثلاثة، بعدما أضاع مهند لاشين، ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة من انطلاقة اللقاء، تصدى لها المهدى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، ليحصل كل فريق على نقطة، ويرتفع رصيد الأسيوطى للنقطة 35 ويقفز للمركز العاشر، فيما أرتقى رصيد سموحة للنقطة 43، وظل فى المركز الخامس.