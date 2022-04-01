أعلنت مجموعة شركات الربوة عن توقيع عقود مع كبار المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، منها شركة WATG – Architectural Designer، JLL Real Estate Consultancy ،OKOPLAN Engineering Consultancy،Shaker group Consultancy للتصميم والإشراف على التنفيذ لأحدث مشروعاتها Macana” بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

ووقعت مجموعة شركات الربوة العقود خلال حفل ضخم بحضور المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية ونيك جيكوبز، النائب الأعلى لرئيس شركة WATG والدكتور عمرو عطية نائب رئيس شركة WATG للتطوير الإستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأيمن سامى، مدير مكتب شركة جونز لانج لاسال مصر(JLL) و تامر الخرزاتى، المدير التنفيذي لشركة أوكو بلان للاستشارات الهندسية والدكتور إسماعيل شاكر، المدير التنفيذي لمجموعة شاكر الإستشارية.وتتولى WATG – Architectural Designer العالمية أعمال وضع المخطط الخاص للمشروع، و مكتب شاكر Shaker group Consultancy أعمال الاستشارات الخاصة بـ الكتروميكانك ، وأوكوبلان ” OKOPLAN ” الاستشاري للمشروع بينما تتولى JLL إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ .

ويقع مشروع “Macana” بمنطقة الجولدن سكوير المتميزة عند مدخل مدينة “مستقبل سيتي” على مساحة إجمالية 65 فداناً، ويعد أضخم مشروع خدمي متكامل بالمدينة ويشتمل على انشطة تجارية وادارية وترفيهية وفندقية ومجمع عيادات طبية، فضلا عن المجمع التعليمي.ومن جانبه قال جعفر حسين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الربوة، أن مشروع “Macana” يعد استكمالا لاستراتيجية شركات الربوة بتنفيذ مشروعات مبتكرة تمثل اضافة للقطاع العقاري ككل، وتلبى الاحتياجات والطلب المتنامي على المشروعات الخدمية والتي أكدت الدراسات نقص المعروض منها وكذلك جاذبيتها للاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأضاف أن الشركة تحرص دائما علي التعاون مع كبار الاستشاريين العالميين والمحليين لتنفيذ مشروعات متكاملة تواكب أحدث المتغيرات العالمية في قطاع الانشاءات.

وأوضح ان أجمالي استثمارات المشروع تصل الى 10 مليارات جنيه وقد شهد زيادة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية الاخيرة عن الخطة الاستثمارية المحددة في وقت سابق من الشركة والتي تراوحت بين 7 الى 8 مليارات جنيه. واشار الى ان المشروع سيضم فندق 5 نجوم بإجمالي 300 غرفة فندقية و500 شقة وفيلا فندقيه بإدارة أحد أكبر سلاسل الفنادق العالمية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف أن المشروع يقع ضمن منطقة الخدمات الجديدة بالمرحلة الأولي بمدينة مستقبل سيتي، ويعتبر نواة لأسلوب حياة عصري وفريد ونموذجا يحقق الانسجام المجتمعي في بيئة مثالية ومزدهرة.البرنامج الزمني للمشروع يصل إلى 5 سنوات على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى بعد 3 سنوات وتستكمل باقي مراحل المشروع تباعا.

وتأسست مجموعة الربوة عام 2009 وتضم في هيكلها 8 شركات، وبدأت أولي مشروعاتها الرائدة بإقامة مجموعة مدارس دولية تحت اسمGlobal Paradigm Schools والتي تقدم البرنامج التعليمي البريطاني والبكالوريا الدولية والدبلومة الأمريكية.

تقوم مجموعة شركات الربوة حاليا باستكمال مشروعاتها التعليمية من خلال افتتاح المشروع الأكبر من نوعه في المجال التعليمي والخدمي بمدينة مستقبل سيتي.

كذلك ستوفر مدرستان إضافيتان مخطط لهما داخل نفس حرم المجمع التعليمي الذي تم تصميمه بقدرة استيعابية تسع لـ 5500 طالب.

ومن المقرر أن تصنف مدارس الربوة تحت مسمى جلوبال بارادايم من ضمن أفضل مدارس دولية عاملة في مصر من خلال الالتزام بتوفير نهجا تعليما جديدا يدعم الجيل القادم من خريجي المدارس بكامل القدرات التنافسية والمهارات اللازمة للإلحاق بركب سوق العمل المحلي والدولي.

وتقع مشروعات مجموعة الربوة بالقاهرة الجديدة ومدينة مستقبل سيتي بالمربع الذهبي بالقرب من مدن القاهرة الجديدة ومدينتي ومدخل العاصمة الإدارية والعديد من المشروعات المستقبلية التنموية.