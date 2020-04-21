الربع الثاني من 2019 الأكثر نموًا لأقساط التأمين المحصلة و”الرابع” الأقل (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

شهد مؤشر نمو الأقساط المحصلة، بسوق التأمين ، الرُبعية –أي خلال الأربع أرباع- لعام 2019، تذبذبًا نسبيًا، خاصة في الربع الأخير – في الفترة من بداية أكتوبر حتي ديسمبر الماضي-.

السوق تفتتح الربع الأول بتحصيل 3.9 مليار جنيه

وفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتحت سوق التأمين المصرية، رُبعها الأول من 2019 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس- بأقساط محصلة تجاوزت 3.9 مليار جنيه، تضم كافة الأقساط التي حصلتها شركات تأمين الحياة أو الممتلكات، سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي .

4.5 مليار جنيه قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة خلال الربع الثاني

وشهد مؤشر الأقساط المحصلة ، لسوق التأمين المصرية، زيادة تلامس 4.5 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 112.9%، في الربع الثاني من عام 2019 ، خلال الفترة من أول أبريل حتي نهاية شهر مارس.

9.3 % نسبة النمو في الأقساط المحصلة خلال الربع الثالث

وبلغت قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة، في الربع الثالث من العام الماضي ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر، 780.4 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 9.3%.

وفي الربع الرابع من عام 2019 – خلال الفترة من أول أكتوبر حتي نهاية ديسمبر-، إنخفضت الأقساط المحصلة بقيمة 573.6 مليون جنيه، بنسبة تراجع تصل الي 6.3%.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

مسئول تأميني: إنخفاض نسب النمو في الربع الرابع طبيعي

من جهته، وصف مسئول تأميني بارز، إنخفاض نسبة النمو في الأقساط المحصلة بسوق التأمين المصرية، خلال الربع الأخير من عام 2019 ، بالطبيعي، لأسباب لها علاقة بأن بسداد العملاء أغلب الأقساط المستحقة عليهم في الشهور التسعة الأولي من كل عام.

وأشار الي أن سوق التأمين، سوقًا موسمية، مثلها مثل أي سوق، أو نشاط إقتصادي، بمعني زيادة حصيلة أقساطه سواء المباشرة أو المحصلة في فترة معينة، وإنخفاضها في فترة أخري ، خلال نفس العام.

الجراف التالي، يوضح الأقساط التي حصلتها شركات التأمين المصرية، كل رُبع سنة من عام 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.