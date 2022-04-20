الربع الأول يشهد إقبالا روسيا متزايدا على شراء عقارات في دبي

شهد الربع الأول من العام الجاري إقبال روسي متزايد على شراء عقارات في دبي ، إذ ارتقى الروس مرتبتين صاعدين إلى المركز الخامس وفقا لتصنيف شركة السمسرة بيترهومز.

وبحسب وكالة بلومبرج، يعد هذا هو أحدث دليل على أن الروس منهمكون في الاستثمار في العقارات في مركز الأعمال في الخليج وسط اشتداد وطأة العقوبات التي فرضها الغرب ردا على غزوها لأوكرانيا.

ويندرج رومان ابرامفيتش، رجل الأعمال الروسي فاحش الثراء وثيق الصلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن الأثرياء الروس الذين يرغبون في شراء عقارات هناك.

إقبال على شراء عقارات في دبي

وقفزت مشتريات الروس بنسبة مئوية بلغت 67%، بحسب شركة بيترهومز، التي رفضت تقديم أرقام بإجمالي الصفقات.

واستقر المشترون الروس في المرتبة السابعة طيلة العامين الماضيين، صعودا من المرتبة التاسعة عام 2019.

وقال رايان ماهوني المدير التنفيذي لشركة بيتر هومز إن العملاء الأثرياء الروس ” يرغبون في شراء منازل تمنح مناظر شاطئية خلابة.”

وتتصدر قائمة الأحياء ذائعة الصيت جزيرة شهيرة من صنع الإنسان، هي نخلة جميرا، التي تحتضن عقارات بملايين الدولارات.

ظل الروس جزءا من السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أعداد المشترين قد تحقق انطلاقا من مستوى متدن.

وباتت دبي، التي تعد جزءا من الاتحاد الفيدرالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من المقاصد المفضلة لبعض الشركات العالمية، مثل جولدمان ساكس جروب التي تسعى حاليا لنقل موظفيها من روسيا إلى هناك.

السوق العقاري الذي يسهم بثلث اقتصاد دبي يتعافى من ركود استمر سبع سنوات. ومن المقدر أن هجرة العمال الأجانب خلال الجائحة قد أدت إلى تسجيل أكبر انخفاض في عدد السكان و توجيه أحدث ضربة إلى القطاع.

قفزة في مستويات الإشغال

وقفزت مستويات الإشغال في مناطق التملك الحر وسط رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا لتصل إلى 93% في الربع الأول، صعودا من 79% خلال ذات الفترة من 2021، بحسب السمسار.

وبلغ إجمالي التعاقدات خلال الأشهر الثلاث الأولى 18 الف تعاقد، بقيم مبيعات بلغت 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10 آلاف درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وشهدت دبي كذلك مبيعات قياسية للمنزل الخاص الواحد، إذ بلغت قيمتها مستوى 280 مليون درهم خلال الربع، بحسب بيترهومز.

وتحسنت المبيعات بفضل تزايد قلق المستثمرين الأوروبيين بخصوص الارتفاع المحتمل في الضرائب وكذلك رغبة المشترين الروس في حماية ثرواتهم.

وتتصدر قائمة أفضل مواقع لشراء الشقق منطقة بيزنس باي في دبي القريبة من وسط المدينة ومركزها المالي، وتبعتها منطقة دبي مارينا. وتم تسجيل معظم تعاقدات الفلل والتاون هاوس في دائرة قرية جميرا ودائرة الروابع العربية.

الإشغالات في مناطق التملك الحر تتخطى حاليا مستويات ما قبل الجائحة، بحسب بيترهومز. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل المشترين الروس مع حلول الهنود في المرتبة الثانية، فإن العملاء الأوروبيين خصوصا من بريطانيا يشكلون العدد الأكبر من مبيعات شركة بيترهومز.

وقال ماهوني:” هناك طراز جديد من المستثمرين الأوروبيين الغربيين الأشبه بالأسر فائقة الثراء، التي لم تكن تشارك مسبقا في سوق دبي، لكنها بدأت تشارك حاليا.”