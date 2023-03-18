الربط بين البنكين المركزيين يسير بشكل جيد.. وزير التموين: التعامل مع روسيا بالروبل والجنيه يدعمه الجميع

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حتي تلك اللحظة موضوع التعاون بين مصر وروسيا بالعملات المحلية مفتوح والجميع يدعمه، ولكنه يحتاج إلي إتمام نقطتين.

وقال المصيلحي خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، هو الربط بين البنك المركزي المصري والبنك الفيدرالي الروسي كاشفًا أنه من الناحية التقنية الموضوع يسير بشكل جيد.

وأضاف الوزير أن النقطة الثانية هو العمل على إعادة الصفقات المتبادلة، وهي استيراد القمح من روسيا وتصدير برتقال من مصر كمثال، إضافة إلي اعتماد سعر الروبل للدولار في روسيا كما هو، كذلك اعتماد سعر الجنيه المصري للدولار، وعمل مقاصة بينهما.