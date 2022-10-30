«الرباعي» وإيمان عبد الغني فى مهرجان الموسيقى العربية الليلة

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 مساء الليلة ، بحفل غنائي كبير للنجم التونسي صابر الرباعي والمطربة إيمان عبد الغني وذلك في تمام الثامنة مساء بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم صابر الرباعي أغنياته القديمة التي اشتهر بها في السنوات الماضية منها ، سيدي منصور وعزة نفسي وأتحدى العالم وأغنيته الجديدة التي قام بطرحها مؤخرا “يابنات الحلال” ، كما تقدم إيمان عبد الغني أغنيات التراث لكبار عمالقة الطرب أيضا.

وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الخميس 3 نوفمبر القادم ، وتختتم الليلة الأخيرة النجمة أصالة نصري.