الراية للاستثمار العقاري توقع برتوكول تعاون مع MGM HOLDING UK لإنشاء مشروع تجاري غرب الإسكندرية

وقعت شركه الراية للاستثمار العقاري برتوكول تعاون مع شركة MGM HOLDING UK لبناء مشروع “إداري تجاري” The Rise بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، والذي يعد من أوائل المشروعات “صديقة للبيئة” التي يتم إنشاؤها على أرض الإسكندرية ويستخدم تكنولوجيا أوروبية للحفاظ على البيئة.

وشهد مراسم التوقيع على برتوكول التعاون أسامة أبو المجد، رئيس مجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستثمار العقاري عبدالرازق خليل، وبعض المساهمين في المشروع.

وذلك بحضور الدكتور رجب إسماعيل مراد، أستاذ المنشآت والتحكم البيئي والطاقة المتجددة، وعضو مراجعة التقرير السنوي للجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والشخصيات العامة والتنفيذية.

ومن جانبه قال محيي محمود، مدير التطوير للأعمال العالمية بشركة MGM القابضة في المملكة المتحدة في تصريحات صحفية على هامش توقيع البرتوكول إن الشركة ستعمل على نقل التكنولوجيا الجديدة في بعض المجالات التي سيتم استخدامها في المشروع إلى الجانب المصري.

وأضاف أنه سيتم استخدام بعض الخامات الصديقة للبيئة في أعمال تنفيذ هذا المشروع، فضلاً عن استخدام نظم إضاءة بتكنولوجيا حديثة.

وأوضح مدير التطوير للأعمال العالمية بشركة MGM القابضة في المملكة المتحدة أن مساحة المشروع 12 ألفا و500 متر، سيتم البناء على 9 آلاف متر والباقي مساحات خضراء، بما يمثل نحو 80 بالمئة من مساحة المشروع.