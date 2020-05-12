الراوى عضوا منتدبا لـ«أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية»

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين محمد راوى عبد المنعم عضوا منتدبآ لشركة ” أمنلى دوت كوم ” للوساطة التأمينية

وعلمت “المال نيوز” أن الهيئة العامة للرقابة المالية إعتمدت الراوى عضوا منتدبا بشركة “أمنلى دوت كوم” للوساطة التأمينية عقب إجتيازه مقابلة لجنة القيد وإعتماد الأعضاء المنتدبين والإدارات التنفيذية بأنشطة التأمين بموجب جلستها رقم “67 ” المنعقدة بتارخ 5 مايو الجارى

تعرف على السيرة الذاتية لمحمد الراوى

ومن المعروف أن محمد الراوى من الكوارد التأمينية التى تتمتع بخبرات واسعة فى القطاع لمدة 20 عاما، إذ شغل منصب مسؤول مبيعات قطاع التأمين على الحياة والتجزئة الطبية بفرع مصر الجديدة ، من عام 2003 إلى عام 2006 بشركة أليانز لتأمينات الحياة ، علاوة على مساهمته فى تصميم حلول تأمينية جيدة للشركة فى ذاك الوقت

وانتفل للعمل كمدير المبيعات منذ عام 2004 حتى 2008 فى ذات الشركة

ثم انتقل الى الدلتا للتأمين مديرآ عاما للمبيعات منذ عام 2008 حتى عام 2018 .

وتولى الراوى فى عام 2009 رئيس لجنة تطوير المبيعات بشركة الدلتا للتأمين، بالإضافة الى عضويته بالهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2004

ويذكر ان أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية بدأت العمل الفعلى منذ يناير الماضى ، وتستهدف تطوير نشاط الوساطة فى السوق المصرية، وتكرار تجربة التحول الرقمى فى البنوك والإستفادة منها بقطاع التأمين.

كما تقوم الشركة بالتركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم خدماتها التأمينية أونلاين

و يتم والبدء بتسويق الوثائق النمطية التى سمحت الرقابة المالية بإصدارها الكترونيا ومشاركة شركات الوساطة فى توزيعها.

وكانت أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية وضعت فى خطة عملها سابقا أقساط تأمينية مستهدفة لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها بقيمة 27 مليون جنيه العام الحالى والبالغ عددها اكثر من 32 شركة

ومن المعروف أن هيكل ملكية أمنلى دوت كوم يتوزع بواقع 60 % لشركة Notting Hill Finance” الإستثمارية و 28% لشركة “نيو ترافيل” القابضة و10% للدكتور الراحل اشرف الشرقاوى ، وآلت الى ورثته ، و2% لرجل الأعمال عمر منصور عامر.