الراحل رجائي عطية يفوز بجائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية- النيل- التفوق- التشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الـ67 للمجلس الأعلى للثقافة- بأمانة الدكتور هشام عزمي، بحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

عبد الدايم : إعلان جوائز الدولة يعد عيدا للمبدعين

في بداية الاجتماع رحبت عبد الدايم بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من رموز الفنون والآداب والعلوم.

وأكدت عبد الدايم إعلان جوائز الدولة يعد عيدًا للمبدعين، مؤكدة أنها إحدى صور تكريم النابغين الذين وضعوا بصمات مؤثرة في مختلف مجالات الحياة.

من جانبه أعلن الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، صحة انعقاد الجلسة باكتمال النصاب القانوني للاجتماع، مؤكدًا أن جوائز الدولة تعد تكريمًا للمبدعين وحافزًا للتألق والإبداع.

جوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب

جائزة النيل تمنح لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.

في مجال الفنون فاز بجائزة النيل المخرج داود عبد السيد، وفي مجال الآداب فاز بها الروائي إبراهيم عبد المجيد.

أما مجال العلوم الاجتماعية ففاز بها اسم المرحوم الدكتور رجائي عطية، نقيب المحامين السابق.

وجوائز النيل للمبدعين العرب فاز بها الدكتور قيس العزاوي من العراق.

اكتمل النصاب القانونى للاجتماع السنوي رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة، والمخصص لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى فروعها الأربعة (النيل- التقديرية- التفوق- التشجيعية)، بحضور النسبة القانونية المقررة من أعضاء المجلس.

ويعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بقاعة المجلس بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، حيث يخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفةـ النيل، التقديرية، التفوق،

في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قِبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية،

إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المعلَن عنها.