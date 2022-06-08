الراحل رجائى عطية يفوز بجائزة النيل فى مجال العلوم الاجتماعية

فاز نقيب المحامين والكاتب والمفكر الراحل رجائى عطية بجائزة النيل فى مجال العلوم الاجتماعية.

وتعد جائزة النيل أرفع الجوائز التى تمنحها الدولة لمبدعيها وللشخصيات المؤثرة فى العديد من المجالات، وتمنح لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها خمسمائة ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

وشغل الراحل، منصب رئيس مجلس إدارة جريدة المال، منذ تأسيسها فى 16 مارس 2003 وحتى وفاته فى 26 مارس الماضى.

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت أمس عن جوائز الدولة، ومن أهمها «جوائز النيل»، وذلك بعد انعقاد الاجتماع الـ 67 للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى وبحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز.

وخلال إعلان الجوائز، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن إعلان جوائز الدولة يعد عيدًا للمبدعين، كما أكدت أنها إحدى صور تكريم النابغين الذين وضعوا بصمات مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة. يذكر أن المستشار رجائى عطية تولى منصب نقيب المحامين فى 15 مارس 2020، وفى 26 مارس 2022، توفى أثناء تواجده فى قاعة محكمة جنايات إمبابة بالجيزة، استعدادًا لترؤس فريق الدفاع عن 9 محامين أحالتهم النيابة العامة فى فبراير 2022 لمحكمة الجنايات بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل بعد مشادة مع قاضى وقعت عام 2015، لتوافيه المنية فى رحاب محراب العدل