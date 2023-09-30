الراحل القدير محمد فريد.. قيمة فنية من جيل الزمن الجميل

رحل عن دنيانا مساء اليوم الفنان القدير محمد فريد بعد معاناته لفترة مع المرض ، ومشواء فني كبير في السينما والتلفزيون والمسرح أيضا ، حيث كانت أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها الراحل محمد فريد هي ، الشهد والدموع ” و” محمود المصري” و ” أستاذ ورئيس قسم ” و” ليالي الحلمية ” .

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها ” احكي ياشهرزاد” البحث عن فضيحة ” و” الديلر” و” حب في الزنزانة”، ومن الأعمال المسرحية قدم” راقصة قطاع عام” وغيرها في مشواره الفني الطويل .

ماجدة خير الله :كان محدودا في أدوار بسيطة رغم تأديته لها بشكل جيد من ناحية التمثيل

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون الراحل محمد فريد كان محدودا في أدوار بسيطة رغم تأديته لها بشكل جيد من ناحية التمثيل ، وكان يستحق فرصا أفضل ، حيث تعاونت معه في مسلسل ” سنوات الحب والعذاب ” مع كوكبة من الفنانين منهم صلاح السعدني

أضافت كان يجسد دورا مميزا في المسلسل ، واندهشت حينها من عدم تواجده في أعمال فنية كثيرة ، كان يبدو أنه غير متسع العلاقات .

وقدم فريد دورا رائعا في احدى الأفلام السينمائية مع المخرج شريف بنداري والفنانة ناهد السباعي ، قدم فيه شخصية رجل يعيش المرحلة الأخيرة لمرض السرطان وجاء أداؤه مميزا حقيقة ، فقد كان ممثلا جيدا وفق” خير الله ” .

سمير الجمل :محمد فريد من الذين ينطبق عليهم لقب ” الشغيلة” بالوسط الفني

من ناحيته قال السيناريست سمير الجمل إن الراحل محمد فريد عرفه الجمهور بصورة كبيرة من خلال دوره بمسلسل ” ليالي الحلمية ” ، وذلك يؤكد أنه حينما تكون الكتابة للعمل الفني جيدة يمكن صنع نجومية فنان من دور معين .

أكد الجمل أن محمد فريد من الذين ينطبق عليهم لقب ” الشغيلة” بالوسط الفني ، فلم يكن لديهم علاقات عامة واجتماعية مع الإعلام والصحافة بل حققوا شهرتهم ونجوميتهم بمجهودهم وموهبتهم فقط ، وهذه كانت ميزة الجيل القديم مثل زينات صدقي وعبد الفتاح القصري ورياض القصبجي .

ولفت الى أنه صنع نفسه واسمه بعمله الفني فقط ، وكان قادرا على تقديم أداء تمثيلي جيد من أعمال فنية صغيرة ، ولم يكن لديه فرصة الاختيار .

بالاضافة أنه كان محسوبا في الأساس أنه فنان مسرحي ، وكان يملك خبرات كبيرة في التمثيل ظهرت في طريقته في التمثيل وأداؤه وبعض ملابس الشخصيات التي قدمها أيضا ، أيضا طريقة كلامه في بعض الأدوار حيث كان ” يتهته ” أحيانا في كلامه وكانت مميزة له .

نهال عنبر :الراحل محمد فريد كان ممثلا رائعا ولم يقدم دورا فنيا سيئا أبدا

وعلقت الفنانة نهال عنبر أن محمد فريد كان يتميز بخفة الدم ولديه قبول كبير لدى المشاهدين ، وجميع الناس حزانى على رحيله حقيقة .

وعن سبب عدم تواجده في أعمال فنية كثيرة منذ سنوات أوضحت نهال قائلة : الأمر يرجع لظروف العرض والطلب في السوق الدرامي والسينمائي ، فهناك فنانين من الصف الأول وآخرين معروفين بأنهم صف ثاني وهناك من يشاركون في أعمال فنية كثيرة وآخرين أدوارهم تكون مميزة لكن ليست كثيرة وفق” عنبر” .

أكدت ان الراحل محمد فريد كان ممثلا رائعا ولم يقدم دورا فنيا سيئا أبدا في مسيرته الفنية الطويلة ، اضافة أنه على المستوى الانساني كان انسانا طيبا وخلوقا وكريما .