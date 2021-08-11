الراحلة دلال عبد العزيز فنانة مهما كبرت تزداد ثراء فى أداورها الفنية

دلال عبد العزيز هى من النجمات التى لا تعتمد على جمالها ، ولم تلتفت الى عمليات التجميل لانها كانت ترى نفسها بشكل انسانى مختلف

تميزت الفنانة دلال عبد العزيز فى أداء عدة أدوار ، منها ادائها لهذه الأدوار بالتنويع في الأداء وفقا للشخصية التي تقدمها.

فقد برعت على الأخص في أداء دور الام و قدمت منه أكثر من نوع لشخصية الام ، ففى فيلم ” اسرار البنات ” قدمت دور الام المحافظة وكان دورا مختلفا عليها تماما واثار الفيلم ضجة كبيرة ، كما قدمت دور الأم شديدة المصرية فى مسلسل ” سابع جار ” ، وفى مسلسل ” للعدالة وجوه كثيرة ” قدمت دور الأم التي يغلب عليها طابع القسوة

ومن ناحية اخرى ، كان آخر اعمال الفنانة دلال عبد العزيز الدرامية مسلسل “ملوك الجدعنة” مع عمرو سعد ، والتى جسدت فيه دور ” عطية ” ام الفنان عمرو سعد ، و الذي كسبت بسببه حب الجمهور بخفة ظلها وادائها الطبيعي ، كما أن المشهد الأخير من هذا المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي ، وهو مشهد وفاة “عطية” قد اثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لأنه بدى كما لوكان تنبؤا بوفاتها.

كما قدمت أدوارا أخرى شديدة التميز مثل دورها في مسلسلات “الناس فى كفر عسكر ” و ” حديث الصباح والمساء” و ” أديب” و ” عمرو بن العاص” و ” ليالي الحلمية” ، “دموع صاحبة الجلالة ” و ” لا “، و ” دوران شبرا” ، و” ابن الأرندلي “

أما فى المسرح فقد قدمت مسرحيات عديدة قامت فها بأدوار مميزة منها “فخ السعادة الزوجية ” ، ” أهلا يادكتور ” ، “هالة حبيبتى ” ، ” أخويا هايص وأنا لايص و “حب فى التخشيبة “

و عن الفنانة دلال عبد العزيز قالت الناقدة ماجدة خير الله ، أنها فنانة متنوعة في أدائها ،وقدمت أدورا متنوعة فى المسرح والدراما والسينما وتاريخها ملئ بالاعمال الجيدة.

وفى السينما قدمت خير الله أقلام لا يمكن نسيانها مثل “مبروك وبلبل ” و “النوم فى العسل ” ، مؤكدة انها فى جميع مراحل عمرها قدمت أعمال مميزة ومختلفة ، كما قدمت أداء مختلفا فى دور الام فى فيلم ” أسف على الازعاج ” بطولة احمد حلمى .

وأضافت خير الله أنه لا يمكن أن ننسى لها دورها في مسلسل “حديث الصباح والمساء ” وشخصية نعمة التى قدمتها بشكل مختلف عن باقى اعمالها الدرامية ، وفى بدايتها قدمت مسلسل “لا” لمصطفى امين ويحي الفخرانى كعمل مهم وضخم .

خير الله : دلال عبد العزيز توفقت على نفسها فة شخصية نرجس فى عصافير النيل

كما تفوقت الفنانة دلال عبد العزيز على نفسها فى فيلم “عصافير النيل ” وشخصية نرجس ، ولا ننسى دورها فى مسلسل “سابع وجار” الذي قدمته بخفة دم فنال اعجاب الجماهير .

أخر اعمالها السينمائية ” أعز الولد “فيلم حقق نجاح كبيرا

وكان أخر أعمالها فى السينما فيلم ” أعز الولد ” على منصة شاهد وكان يحكى عن مجموعة جدات وكانت تجسد دور جدة هى وميرفت امين وانعام سالوسة وحقق نجاحا كبيرا .

وأضافت خير الله ان مسلسل “الناس فى كفر عسكر ” قدمت فيه دور فطوم الشريرة المتآمرة ، وكان غريب عليها ، و قدمته بشكل مميز جدا .

وترى خيرالله أن اهم اعمالها في المسرح هى مسرحية “حب فى التخشية” مع الفنان جورج سيدهم واخراج سمير سيف ، ومسرحية”الام شجاعة ” التي قدمتها فى مسرح الهناجر ، و هى مونودراما مسرحية تعتمد على ممثل واحد .

حنان شومان :”ملوك الجدعنة” ابدعت في شخصية عطية وبالاخص مشهد وفاتها الذى تنبأ انها النهاية .

و من جانبها ، أكدت الناقد والكاتبة الصحفية حنان شومان ان دلال عبد العزيز فنانة متعددة المواهب ، وقدمت الكثير من الاعمال الهامة والمتنوعة وبالاخص فى دور الام لكن بطرق متعددة ، كما قدمت للدرما المصرية الكثير مثل مسلسل ” الناس فى كفر عسكر ” ومسلسل ” سابع جار ”

وعن دورها الأخير فى مسلسل “ملوك الجدعنة” قالت شومان أنها ابدعت في شخصية عطية وبالاخص مشهد وفاتها فى اخر عمل لها وكأنها تشعر بوفاتها ، فكان هذا المشهد يعبر عن ماهو قادم او تنبوء لها انها النهاية .

كما قدمت للسنيما المصرية افلام متميزة مثل ” مبروك وبلبل ” و” النوم فى العسل ” و فيلم ” اسف على الازعاج ” مع احمد حلمى ، معربا عن حبها لها أنها كانت موهوبة رائعة مليئة بالانسانية والحب للجميع

وقالت شومان انه في مجال التمثيل فان كل عام يمر يخصم من رصيد الفنان ، لكن دلال عبد العزيز عكست القاعدة ، فقد كانت تتنوع فى أدوارها ، وهى حالة استثنائية في تاريخ الفن فهى بدأت جميلة ولكن كل عام كان يُضاف لعمرها كان يضيف لها تألقاً وموهبة تشع …

وقال الناقد والكاتب الصحفى سيد محمود ، ان الفنانة دلال عبد العزيز من النجمات التى لا تعتمد على جمالها ، ولم تلتفت الى عمليات التجميل لانها كانت ترى نفسها بشكل انسانى مختلف ، موضحا انه كان من ممكن تحصر نفسها فى شكلها حيث كانت فى “ليالى الحلمية ” فى قمة جمالها ، وبدايتها مع سمير غانم في الثمانينات معظمها سنيما تجارية وليس بها ادورا عميقة ، لكنها استطاعت بعد ذلك ان يكون لديها قدرة أن تختار ادوارا تضيف لها عكس زوجها الممثل الكوميدى سمير غانم الذي كان يختار ادوارا خفيفة .

ومن أدوار الهامة فيلم “أسرار البنات “و “عصافير النيل” كما قدمت دورا هاما فى “مبروك وبلبل”

حديث الصباح والمساء خط فاصل فى تاريخ دلال عبد العزيز

ولفت محمود الى مسلسل “حديث الصباح والمساء ” باعتباره الخط الفاصل فى تاريخ دلال عبد العزيز لانها خاضت مباراة فنية مع عبلة كامل وفنانين عظماء ، وكانت هناك حالة تناغم كبيرة بينهم ، غير سكريبت الرائع الذى قدمه محسن زايد وكانت توليفة الفنانين الكبار مع توفيف عبد الحميد وهو ممثل قوى وعبلة كامل القادميين من المسرح فكان تحدى كبير لها ونجحت فيه ،واستطاعت ان تقف امامهم ، ولمجرد انها أخذت مساحة امام عبلة كامل دليل انها شاطرة وكسرت الاحتكار وتنور امام جيش من الممثلين الكبار .

سيد محمود : “سابع جار” كان رائعا

وأتفق محمود فى نفس الرأى مع ماجدة خير الله على أن مسلسل “سابع جار” أنه كان رائعا ، وحقق نجاحا كبيرا ، وجميع من كان يشاهد دلال عبد العزيز كان يستشعر و كأنها والدته أو خالته من بساطة الاداء الحقيقية .

محمود كانت تخاطر بالعمل مع مخرجين لم سبق لهم العمل من قبل

وأوضح محمود انها كانت من أكثر الممثلات التى كانت تخاطر بالعمل مع مخرجين لم يسبق لها العمل معهم من قبل ، مثلما فعلت في فيلم ” مبروك وبلبل ” الذي كانت تخرجه لاول مرة ساندرا نشأت ، وهو ما يبين انها كانت داعمة لها ـ خاصة و انها كانت المرة الأولى التي تفدم فيها دور فلاحة وبنت ليل فى نفس الوقت ، فكانت شخصية صعبة بالنسبة لها ، و نفس الامر فعلته فى مسلسل “سابع جار” مع مخرجين جدد أيضا فكانت لاتخشى ان تدعم المخرجين .