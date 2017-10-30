الراجحي: استثماراتنا بمصر في 5 سنوات تصل إلى 2مليار جنيه

محمد ريحانقال عبد الوهاب بن صالح الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي السعودية، إن مجموعته المتواجدة في مصر منذ عام 2001 ، ضخت خلال الـ5 سنوات الماضية استثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه بالقطاع الزراعي والصناعي الزراعي.وأضاف خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية أن الشركة تس

محمد ريحان

قال عبد الوهاب بن صالح الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي السعودية، إن مجموعته المتواجدة في مصر منذ عام 2001 ، ضخت خلال الـ5 سنوات الماضية استثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه بالقطاع الزراعي والصناعي الزراعي.

وأضاف خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية أن الشركة تستثمر في مصر في مجال النخيل والتمور.

ولفت إلى أن المجموعة حريصة على التوسع في استمثارتها في مصر ولكن مازال مناخ الاستثمار في مصر يحتاج العديد من الخطوات والاجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه من ضمن المعوقات التي تحد من جذب الاستثمارات في مصر ، استمرار مشكلة العقوبات الجنائية على المستثمرين المتعثرين.

وأوضح أن تغيرات الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة ،تخلق صعوبة في ضخ الاستثمارات من حيث توافر السيولة وسهولة النقل وجودة الأسواق.

وطالب بضرورة قيام الحكومة المصرية بتوفير بيئة محفزة أكثر خلال الفترة الحالية من أجل تشجيع المستثمرين ، فضلا عن ضرورة شمول المشروعات التي تمت في مصر منذ عام 2010 في المحفزات الموجودة بقانون الاستثمار الجديد نظرا لكونها خاطرت بضخ استثماراتها في فترة عدم الاستقرار