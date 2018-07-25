«الراجحى» تبدأ استصلاح 17 ألف فدان فى توشكى

■ استثمارات المشروع تتجاوز 2.5 مليار جنيه مدحت إسماعيلتبدأ شركة الراجحى الدولية استصلاح 17 ألف فدان فى مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، بعدما انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 13 ألف فدان، من إجمالى 100 ألف مخصصة للشركة.وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركة تع

■ استثمارات المشروع تتجاوز 2.5 مليار جنيه

مدحت إسماعيل

تبدأ شركة الراجحى الدولية استصلاح 17 ألف فدان فى مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، بعدما انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 13 ألف فدان، من إجمالى 100 ألف مخصصة للشركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركة تعكف حاليًا على إعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمساحة المشار إليها، لتحديد تكلفة الاستصلاح بشكل دقيق، مشيرة إلى أن استثمارات المشروع تتجاوز 2.5 مليار جنيه، لأنه سيتم استخدام الطاقة الشمسية فى التشغيل طبقًا لتوجيهات الدولة فى الوقت الراهن.

ولفتت إلى أن دراسات تحديد التكلفة، والمحاصيل المقرر زراعتها، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها فى 15 أغسطس المقبل، موضحة أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركة، ووزارتى « الموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضى، لتوفير المياه اللازمة للمشروع، وتذليل عقبات التنفيذ.

وأشارت إلى أن شركة الراجحى الدولية، تزرع حاليًا 13 ألف فدان بمحاصيل الذرة والقمح والبرسيم، بعدما انتهت من استصلاحها مؤخرا.

وكشفت المصادر، أن وزارة الرى والموارد المائية، تستهدف تنفيذ أعمال بنية أساسية بقيمة 92 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، ومنها مد أفرع لتوصيل المياه للشركات، وإجراء صيانة للأفرع الحالية.

وتبلغ مساحة مشروع توشكى 405 آلاف فدان، موزعة بواقع 25 ألف فدان تحت ولاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد شراء المساحة من شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال العام الماضى، و62 ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية، و100 ألف فدان لصالح « الراجحى الدولية»، والمساحة نفسها لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، و10 آلاف لوزارة الإسكان لإقامة مدينة توشكى الجديدة، و92 ألف فدان، تم تخصيصها مؤخرًا لشركة الريف المصرى ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، ويوجد فى الوقت الحالى 16 ألف فدان متاحة للاستثمار لم يتم تخصيصها.

وتقدر التكلفة الإجمالية المنصرفة على المشروع، منذ إطلاقه فى يناير 1997 من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك، وحتى نهاية العام الماضى بحوالى7 مليارات جنيه، موزعة على إنشاء محطة رفع المياه الرئيسية ومكوناتها، وترعة الشيخ زايد وفروع رى الأراضى بالمشروع.