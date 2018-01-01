الراتب ما يكفي الحاجة.. هاشتاج سعودي يتصدر تويتر عالميا

أحمد صبرى:تصدر هاشتاج #الراتب_مايكفى_الحاجة المركز الأول على التريند العالمي لموقع تويتر وذلك فى اليوم الأول بالسنة الجديدة بعد حزمة قرارات اقتصادبة للملكلة العربية السعودية.يأتى ذلك مع بداية تطبيق 8 إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي، أقرتها المملكة تشمل ضريبة القيمة المضافة وزيادة فواتير الكه

أحمد صبرى:

تصدر هاشتاج #الراتب_مايكفى_الحاجة المركز الأول على التريند العالمي لموقع تويتر وذلك فى اليوم الأول بالسنة الجديدة بعد حزمة قرارات اقتصادبة للملكلة العربية السعودية.

يأتى ذلك مع بداية تطبيق 8 إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي، أقرتها المملكة تشمل ضريبة القيمة المضافة وزيادة فواتير الكهرباء والبنزين وإلغاء الحد الأدنى لبدل السكن وفرض رسوم على المقيمين.

ولاقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من المواطنين الخليجيين من السعودية والإمارات والكويت، إضافة للوافدين من مصر حيث بلغ عدد التغريدات منذ بداية العام الجديد 227 ألف تغريدة.

وسادت حالة من الاستياء بين المغردين حيث غرد نشمي محمد فقال: ‏والله أن الدولة بهذه الطريقة تدعوا الشباب إلى الجريمة والسرقة وتدعوا النساء إلى البِغاءن خافوا الله فينا عليكم اللعنة.

وغرد آخر فقال: ‏في وطني 5.7 مليون مواطن يسكنون في “منازل شعبية”، و5.3 مليون مواطن يسكنون في “شقق” و #الراتب_مايكفي_الحاجه.



