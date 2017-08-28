الراتب المطلوب لتقسيط أرخص سيارة في مصر

أحمد شوقي يبلغ الحد الأدنى المطلوب لتقسيط الفئة الأولى من السيارة الروسية لادا جرانتا 9525 جنيه. وتعتبر هذه الفئة هي أرخص السيارات الزيرو في مصر إذ يقدر ثمنها بـ 137 ألف جنيه. ووفق ضوابط البنك المركزي لتقسيط السيارات لا بد من عدم تجاوز نسبة قسط السيارة 35% من راتب العميل المثبت بشكل رسمي. ويصل الق

أحمد شوقي

يبلغ الحد الأدنى المطلوب لتقسيط الفئة الأولى من السيارة الروسية لادا جرانتا 9525 جنيه. وتعتبر هذه الفئة هي أرخص السيارات الزيرو في مصر إذ يقدر ثمنها بـ 137 ألف جنيه.

ووفق ضوابط البنك المركزي لتقسيط السيارات لا بد من عدم تجاوز نسبة قسط السيارة 35% من راتب العميل المثبت بشكل رسمي. ويصل القسط الشهري المطلوب لتقسيط الفئة الأولى من لادا جرانتا 3334 جنيها في حالة دفع أقل مقدم متاح بواقع 27.4 ألف جنيه تمثل 20% من قيمة السيارة.

وأدت القيود التي فرضها البنك المركزي على قروض السيارات إلى تراجع مبيعات السيارات حيث يستحوذ البيع بالتقسيط على النسبة الأكبر من مبيعات السوق.

وتتوفر لادا جرانتا في مصر بـ 3 فئات تبدأ أسعارها بـ 137 ألف للفئة الأولى و142 ألف للثانية و171 ألف للفئة الأعلى (الأوتوماتيك). ويتم تجميع السيارة محليا من خلال مصانع الأمل للسيارات.

والفئة الأولى من السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1600 سي سي، بقوة 87 حصان، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات. ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة 7,2 لتر/ 100 كم. وترتفع السيارة عن سطح الأرض بواقع 260 مم وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ الساعة.

وتم تزويد السيارة أيضًا بوسائل للأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق و نظام إيموبليزر ضد السرقة، كما زودت السيارة بإشارات بالمرايات الجانبية وزجاج كهرباء أمامي وإمكانية التحكم في الزجاج بلمسة واحدة بالإضافة ألى أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية.

وتشمل السيارة أيضًا على نظام القفل المركزي للأبواب وخاصية الصوت التنبيهي في حالة عدم غلق السيارة وحامل أكواب ومسند يد أماميين، وغطاء للشنطة الخلفية، وحزام الأمان الخلفي.