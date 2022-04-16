الرابحون في دراما رمضان.. «جزيرة غمام وسويتس بالعربي والاختيار 3»

يرى كثير من النقاد أن هناك مسلسلات مميزة عرضت في موسم شهر رمضان الكريم هذا العام وذلك بعد انقضاء النصف الأول من الشهر الكريم ، واجتمعت آراء مختلفة منهم حول مسلسلات جزيرة غمام بطولة طارق لطفي ومي عز الدين وكوكبة من الفنانين بأنه من أفضل المسلسلات حتى الآن.

وكذلك مسلسل الاختيار 3 بطولة الثلاثي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي ، ومسلسل العائدون أيضا بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومسلسل سويتيس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داوود إنتاج طارق الجنايني.

ماجدة خير الله : جزيرة غمام وسويتس بالعربي والمشوار مميزة في رمضان

أعربت الناقدة ماجدة خير الله، أن مسلسل جزيرة غمام بفريق العمل ككل فيه مميز جدا في شهر رمضان حتى الآن ، بالإضافة لمسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني أيضا جيد.

ولفتت إلى أن مسلسل سويتس بالعربي من الأعمال الجيدة والمهمة في موسم رمضان هذا العام ، وكذلك فاتن أمل حربي لنيلي كريم.

وأشارت خير الله أيضا إلى أن هناك مسلسلات جيدة لكن مظلومة في توقيت عرضها في الشهر الكريم ، مؤكدة أن مسلسل العائدون تمثيل جيد أيضا بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وهاني رمزي.

سمير الجمل : جزيرة غمام الأفضل وراجعين ياهوى جيد وملف سري أيضا مميز

يرى الناقد الفني أن مسلسلات الاختيار 3 والعائدون عبارة عن دراما وثائقية في الأساس وتحديدا الاختيار 3 ووجود شخصيات حقيقية معروفة مثل شيخ الأزهر والبابا تواضروس واللواء صدقي صبحي واللواء عباس كامل وذلك فيه مزج بين الحقيقة والمسلسل لإسكات ألسنة الإخوان المسلمين ، لذلك الاختيار يكون خارج المنافسة أما مسلسل العائدون فالملفت فيه مشاهد محمد فراج.

أما مسلسل راجعين ياهوى فمن أفضل المسلسلات المعروضة ، فيبدو أن خالد النبوي في حالة نضج فني كبير مع مجموعة العمل الموجودة وذلك هي روح الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ويحسب للكاتب محمد عبد الملك والمخرج محمد سلامة حفاظهم على روح ومذاق أسامة أنور عكاشة وروايته.

ومسلسل ملف سري يحمل موضوعا مهما بتواجد أكثر من ممثل على مستوى جيد مثل هاني سلامة وماجد المصري ونضال الشافعي ، وقيمته الخلط بين القضايا العامة والخاصة وأن الغرهاب لا يتجزأ وفكرة رئيس المحكمة الذي يكون جزءا من قضية منظورة يقدم مسلسلا جيدا.

أما العمل الذي يتميز بخصوصية وابتكار وخيال فهو مسلسل جزيرة غمام ، أولا إعادة اكتشاف الممثل أحمد أمين فنعرفه أنه فنان كوميدي لكنه قدم شخصية عرفات بشكل مميز وحضور مي عز الدين واختيار طارق لطفي لأدواره دائما ببراعة ومعهم رياض الخولي وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي والمسلسل كله يحمل أجواء مختلفة تماما عن باقي المسلسلات وذلك ليس جديدا على الكاتب عبد الرحيم كمال الذي أعتبره كاتب هذه المرحلة وأهمهم.

أما مسلسل المداح لحمادة هلال فهو جيد ويحسب له أنه يريد تقديم شيء للجمهور ورسالة معينة وهناك مفأجاة كبيرة فيه بوجود النجم أحمد عبد العزيز بدور مختلف ، ومسلسل بيت الشدة ليس له جماهيرية لكن يوجود مجهود جيد لمحسن منصور ووفاء عامر في جزيرة غمام وراجعين ياهوى أفضل بكثير من دورها في بيت الشدة ومعها ممثل مميز أحمد وفيق.

خالد محمود : جزيرة غمام والاختيار 3 الأفضل حتى الآن

أوضح الناقد الفني خالد محمود أن مسلسل جزيرة غمام أفضل عمل درامي حتى الآن في شهر رمضان ، فهو عمل مدهش من حيث الكتابة وهناك مباراة رائعة بين الممثلين مثل طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي ورياض الخولي وأحمد أمين يعيد اكتشاف نفسه من جديد فنيا بهذا العمل بشخصية ” عرفات “.

وقال إنه عمل فني عميق ويشرح المجتمع في كل اتجاهاته النفوذ المالي والإرهاب الفكري والديني ومقدم بكتابة رائعة للكاتب عبد الرحيم كمال.

وأيضا مسلسل الاختيار 3 عمل مميز لأنه يوثق أحداث كثيرة كل حلقة مع الشق الدرامي للعمل ، خاصة أن هناك تحديا كبيرا لصناعه أنه يعبر عن مرحلة زمنية جميعنا عاشها ، فهو عمل درامي له خصوصية معينة.

وأكد أن مسلسل ملف سري لهاني سلامة فيه عنصر التشويق لأحداثه ، لكن دراميا تنقصه أمور كثيرة خاصة رحلة المستشار يحى عز الدين الذي قدمه هاني سلامة وهناك مط في بعض الأحداث وذلك ينطبق على مسلسل المشوار لمحمد رمضان الذي يحوي عناصر فنية مبهرة من حيث الإخراج والديكور لكن تطويل الأحداث عكر هذه الصورة الفنية المميزة والفنيات العالية للمخرج محمد ياسين ، لكن محمد رمضان في مرحلة مختلفة.

وعلق كذلك أن مسلسل الكبير من أفضل المسلسلات ويمثل حالة البهجة الوحيدة في الشهر الكريم ، ولم نتوقع أن يكون الجزء السادس للمسلسل رائعا لهذه الدرجة ، لكن وجود مساحات كبيرة للممثلين بجانب أحمد مكي والوجوه الجديدة والمواقف الكوميدية في المسلسل أسعد الجميع ، وأيضا مسلسل سويتس بالعربي.