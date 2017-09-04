الرئيس يوقع 3 اتفاقيات تعاون مع الصين غدا

خاص قال السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء يوم الاثنين، إن برنامج عمل السيد الرئيس غداً الثلاثاء يشمل المشاركة فى قمة تجمع "بريكس"، والتوقيع على اتفاقيات تعاون مع الصين. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة في بيان أن الرئيس سيلقي كلمة خلال جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة وال

خاص

قال السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء يوم الاثنين، إن برنامج عمل السيد الرئيس غداً الثلاثاء يشمل المشاركة فى قمة تجمع “بريكس”، والتوقيع على اتفاقيات تعاون مع الصين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة في بيان أن الرئيس سيلقي كلمة خلال جلسة “الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية” يستعرض فيها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع “بريكس” وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة.

كما يتضمن برنامج الرئيس أيضاً لقاءات مع عدد من القادة المشاركين فى القمة، حيث من المقرر أن يلتقى مع الرئيس الصينى، شى جين بينج، وسيشهد الرئيسان فى ختام مباحثاتهما مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وسيلتقى الرئيس أيضاً مع رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، ورئيس غينيا، ألفا كوندى، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى.

وسيلتقى الرئيس مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية التى يقوم بعضها بتنفيذ مشروعات فى مصر فى مجالات مختلفة، وذلك لاستعراض التقدم المحرز على صعيد هذه المشروعات، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتلك الشركات من خلال مشاركتها فى مشروعات جديدة بمصر