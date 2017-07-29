الرئيس يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء

- الرئيس يشيد بالنجاحات الأمنية في مواجهة العناصر المتطرفةوجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات الأمنية بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم باللواء

– الرئيس يشيد بالنجاحات الأمنية في مواجهة العناصر المتطرفة



وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات الأمنية بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمن والأمان للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الدور الخدمي لجهاز الشرطة، بما يصب في صالح تيسير حياة المواطنين.

وأشاد الرئيس بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر المتطرفة من خلال توجيه الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية.

ولفت اللواء مجدي عبدالغفار أن وزارة الداخلية تعمل بيقظة وانتباه لتنفيذ جميع المهام الأمنية المنوطة بها، كما أن استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية مستمر ولن يتوقف، مشيرا إلى اصرار رجال الشرطة على مواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.