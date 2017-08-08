الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة هذا اليوم 8 أغسطس.
الأهرام
* الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات والمراكز الطبية.
* محافظ البنك المركزى: الاحتياطى النقدى الأجنبى يحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات.
* الرئيس يشدد على ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث.
* اليوم رفع العلم المصرى على الغواصة الألمانية الثانية.
* نيوزويك: قطر تدعم «أسوأ الأسوأ» فى ليبيا ويجب وضع حد لها.
* عبدالغفار: الدولة تهتم بتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية.
* الإمام الأكبر لسفير بنجلاديش: إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية فى «دكا» ومضاعفة المنح المقدمة للطلاب.
* المتحف الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية.
* افتتاح منظومة التتبع الآلى لأوتوبيسات النقل العام بالقاهرة.
* عرفات يبحث إقامة أكبر ميناء نهرى على ساحل المتوسط.
* توسعات استثمارية لشركات الوليد بن طلال بالعلمين وشرم الشيخ.
* 2880 شركة استثمار عقارى متعثرة تطالب بدراسة موقفها.
* «الوزراء»: لاصحة لفيروس البلطى أو حذف بطاقات التموين.
* إجراءات جديدة بطريق «البلاجات» للقضاء على البلطجية.
* انتشال 3 جزر بعد «انفصالها» بالأقصر.. والملاحة تتوقف.
* الإعدام لـ 12متهما والمؤبد لـ 140 فى «اقتحام قسم مطاى».
* مصرع شخصين وإصابة سيدة فى سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن.
* اتحاد الكرة يطالب نظيره الأردنى والعربى التحقيق مع لاعبى الفيصلى.
الأخبار
* الرئيس يطالب بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المنظومة الصحية.
* السيسي يبحث تأمين المطارات وتطورات سعر الصرف والاحتياطي النقدي.
* قراران جمهوريان بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجهاز تنظيم سوق الغاز.
* المجموعة الاقتصادية تقر اللائحة التنفيذية للاستثمار.
* هيئة الاستعلامات تصدر تقريراً عن نشاط الرئيس خلال «يوليو».
* سحر نصر: ننسق مع الوزارات لاختيار الشركات الجاهزة للطرح.
* المصيلحي: تسهيلات لبدء المنظومة الجديدة.. وإنتاج ٣٠٠ مليون رغيف يومياً.
* السفارة الأمريكية بالقاهرة: البيان التحذيري الأخير لرعايانا غير دقيق.
* ضبط مديري ٧ شركات سياحية بتهمة النصب علي الحجاج.
* بلاغ يتهم خالد علي بتدشين موقع بالتعاون مع الجماعة الإرهابية.
* الليلة.. الزمالك يواجه المصري.. في نصف نهائي الكأس.