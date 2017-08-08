سيـــاســة

الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة هذا اليوم 8 أغسطس. الأهرام * الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات والمراكز الطبية. * محافظ البنك المركزى: الاحتياطى النقدى الأجنبى يحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات. * الرئيس يشدد على ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث. * اليوم رفع الع
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة هذا اليوم 8 أغسطس.

الأهرام

* الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات والمراكز الطبية.


* محافظ البنك المركزى: الاحتياطى النقدى الأجنبى يحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات.


* الرئيس يشدد على ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث.


* اليوم رفع العلم المصرى على الغواصة الألمانية الثانية.


* نيوزويك: قطر تدعم «أسوأ الأسوأ» فى ليبيا ويجب وضع حد لها.


* عبدالغفار: الدولة تهتم بتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية.


* الإمام الأكبر لسفير بنجلاديش: إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية فى «دكا» ومضاعفة المنح المقدمة للطلاب.


* المتحف الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية.


* افتتاح منظومة التتبع الآلى لأوتوبيسات النقل العام بالقاهرة.


* عرفات يبحث إقامة أكبر ميناء نهرى على ساحل المتوسط.


* توسعات استثمارية لشركات الوليد بن طلال بالعلمين وشرم الشيخ.


* 2880 شركة استثمار عقارى متعثرة تطالب بدراسة موقفها.


* «الوزراء»: لاصحة لفيروس البلطى أو حذف بطاقات التموين.


* إجراءات جديدة بطريق «البلاجات» للقضاء على البلطجية.


* انتشال 3 جزر بعد «انفصالها» بالأقصر.. والملاحة تتوقف.


* الإعدام لـ 12متهما والمؤبد لـ 140 فى «اقتحام قسم مطاى».


* مصرع شخصين وإصابة سيدة فى سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن.


* اتحاد الكرة يطالب نظيره الأردنى والعربى التحقيق مع لاعبى الفيصلى.


الأخبار


* الرئيس يطالب بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المنظومة الصحية.


* السيسي يبحث تأمين المطارات وتطورات سعر الصرف والاحتياطي النقدي.


* قراران جمهوريان بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجهاز تنظيم سوق الغاز.


* المجموعة الاقتصادية تقر اللائحة التنفيذية للاستثمار.


* هيئة الاستعلامات تصدر تقريراً عن نشاط الرئيس خلال «يوليو».


* سحر نصر: ننسق مع الوزارات لاختيار الشركات الجاهزة للطرح.


* المصيلحي: تسهيلات لبدء المنظومة الجديدة.. وإنتاج ٣٠٠ مليون رغيف يومياً.


* السفارة الأمريكية بالقاهرة: البيان التحذيري الأخير لرعايانا غير دقيق.


* ضبط مديري ٧ شركات سياحية بتهمة النصب علي الحجاج.


* بلاغ يتهم خالد علي بتدشين موقع بالتعاون مع الجماعة الإرهابية.


* الليلة.. الزمالك يواجه المصري.. في نصف نهائي الكأس. 

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