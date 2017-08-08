الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات.. عناوين اليوم

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة هذا اليوم 8 أغسطس.

الأهرام



* الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات والمراكز الطبية.





* محافظ البنك المركزى: الاحتياطى النقدى الأجنبى يحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات.





* الرئيس يشدد على ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث.





* اليوم رفع العلم المصرى على الغواصة الألمانية الثانية.





* نيوزويك: قطر تدعم «أسوأ الأسوأ» فى ليبيا ويجب وضع حد لها.





* عبدالغفار: الدولة تهتم بتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية.





* الإمام الأكبر لسفير بنجلاديش: إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية فى «دكا» ومضاعفة المنح المقدمة للطلاب.





* المتحف الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية.





* افتتاح منظومة التتبع الآلى لأوتوبيسات النقل العام بالقاهرة.





* عرفات يبحث إقامة أكبر ميناء نهرى على ساحل المتوسط.





* توسعات استثمارية لشركات الوليد بن طلال بالعلمين وشرم الشيخ.





* 2880 شركة استثمار عقارى متعثرة تطالب بدراسة موقفها.





* «الوزراء»: لاصحة لفيروس البلطى أو حذف بطاقات التموين.





* إجراءات جديدة بطريق «البلاجات» للقضاء على البلطجية.





* انتشال 3 جزر بعد «انفصالها» بالأقصر.. والملاحة تتوقف.





* الإعدام لـ 12متهما والمؤبد لـ 140 فى «اقتحام قسم مطاى».





* مصرع شخصين وإصابة سيدة فى سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن.





* اتحاد الكرة يطالب نظيره الأردنى والعربى التحقيق مع لاعبى الفيصلى.





الأخبار





* الرئيس يطالب بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المنظومة الصحية.





* السيسي يبحث تأمين المطارات وتطورات سعر الصرف والاحتياطي النقدي.





* قراران جمهوريان بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجهاز تنظيم سوق الغاز.





* المجموعة الاقتصادية تقر اللائحة التنفيذية للاستثمار.





* هيئة الاستعلامات تصدر تقريراً عن نشاط الرئيس خلال «يوليو».





* سحر نصر: ننسق مع الوزارات لاختيار الشركات الجاهزة للطرح.





* المصيلحي: تسهيلات لبدء المنظومة الجديدة.. وإنتاج ٣٠٠ مليون رغيف يومياً.





* السفارة الأمريكية بالقاهرة: البيان التحذيري الأخير لرعايانا غير دقيق.





* ضبط مديري ٧ شركات سياحية بتهمة النصب علي الحجاج.





* بلاغ يتهم خالد علي بتدشين موقع بالتعاون مع الجماعة الإرهابية.





* الليلة.. الزمالك يواجه المصري.. في نصف نهائي الكأس.