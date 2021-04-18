نقل وملاحة

الرئيس يكلف مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

ووزيرا «التعليم العالى» و«الصحة» يتفقدان المستشفيات
صفية حمدي 5:52 م, الأحد, 18 أبريل 21 5:52 م, الأحد, 18 أبريل 21

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كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ ، وخروج 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.

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وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التى تم نقل مصابى حادث قطار طوخ إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.

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بقلم صفية حمدي

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