الرئيس يسلم الميسترال والوحدات القتالية الجديدة لقادة القوات البحرية

بدور إبراهيم:في تقليد عسكري أصيل، تسلم قادة الوحدات البحرية الجديدة، المصحف الشريف، والعلم من القائد الأعلي للقوات المسلحة، ايذانا بتكليفهم بشرف ومسئولية قيادة حاملة المروحيات فرنسية الصنع طراز (ميسترال)، التي تتميز بقدرات عالية فى إدارة العمليات القتالية البحرية والبرية والجوية، بالإضافة لإمكانيا

بدور إبراهيم:



في تقليد عسكري أصيل، تسلم قادة الوحدات البحرية الجديدة، المصحف الشريف، والعلم من القائد الأعلي للقوات المسلحة، ايذانا بتكليفهم بشرف ومسئولية قيادة حاملة المروحيات فرنسية الصنع طراز (ميسترال)، التي تتميز بقدرات عالية فى إدارة العمليات القتالية البحرية والبرية والجوية، بالإضافة لإمكانياتها فى تقديم الدعم الطبى والقيام بتقديم المساعدات الإنسانية والإخلاء، وكذلك الغواصتين الألمانيتين الصنع رقمى (41) و(42) طراز (209 /1400) اللتان تعتبران من أحدث الغواصات التقليدية فى العالم، والفرقاطة (الفاتح) طراز (جوويند)، التى أتت تتويجاً لمشروع تصنيع مشترك مع الجانب الفرنسى، يهدف إلى بناء قاعدة صناعية بحرية قوية، ونقل خبرات وتكنولوجيا حديثة، مكنت مصر من بناء أول فرقاطة على أرضها منذ توقف دام أكثر من 150 عاماً، ويتضمن المشروع بناء عدد من الفرقاطات من نفس الطراز تم الوصول لمراحل متقدمة فى بنائها بشركة ترسانة الإسكندرية .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع العلم علي قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها بشكل كامل، وفقا لأحدث الإمكانات التخصصية والفنية والتدريبية، شملت مجمع للأرصفة الجديدة بإجمالي 3734 مترا، مع زيادة أعماقها لاستقبال جميع أنواع السفن، وكذلك بناء أكبر منشأ معدني مغطي للغواصات، واستغلال نواتج الحفر والتكريك لزيادة مساحة القاعدة، وإقامة حاجز أمواج متصل يصل إلي 5 كم، وإنشاء مهبط للطائرات يسع حتي 4 طائرات متعددة الحمولة، بالإضافة إلي تطوير المنشأت والمباني والمرافق والشبكات، بما يتناسب مع تطور منظومات التسليح والوحدات الجديدة المنضمة للقوات البحرية .

وتفقد الرئيس السيسي حاملة المروحيات أنور السادات، والغواصتين الجديدتين، والفرقاطة الفاتح، تم رفع العلم علي الوحدات البحرية الجديدة لتبدأ مهامها لفرض السيادة المصرية علي مياهنا الإقليمية والاقتصادية، وأطلقت الوحدات البحرية الصفارات البحرية والمشاعل الضوئية تحية للرئيس، وشاركت مجموعة أخري من الوحدات بالبحر برفع الأعلام البحرية، واستخدام خراطيم المياه في تقليد بحري احتفالا بانضمام الوحدات الجديدة للخدمة بالقوات البحرية .

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا أعدته إدارة الشئون المعنوية بعنوان ” القوات البحرية بطولات وإنجازات”، تضمن الملامح التاريخية والتطوير والتحديث الذي تشهدة القوات البحرية في برامج التسليح والمنظومات الفنية والإدارية، وفقا لرؤي خلاقة تتناسب مع تطور الفكر الاستراتيجي للقوات المسلحة، وامتلاك قوة بحرية فاعلة ومؤترة في محيطها الإقليمي بما يخدم المصالح العليا للدولة المصرية .

وقام السيد الرئيس بافتتاح مجمع محاكيات القوات البحرية الذي تم انشاؤه وفقا لأحدث نظم المقلدات، وأجهزة ومساعدات التدريب، بهدف صقل مهارات القادة وهيئات القيادة علي اتخاذ القرارات السليمة والموقوته في المواقف المختلفة، والوصول إلي أنسب الأساليب للاستخدام التكتيكي لأسلحة سفن السطح، والغواصات والوقوف علي القدرات القتالية والعملياتية للاطقم التخصصية لتلك الوحدات.

يضم المجمع أحدث محاكيات التدريب علي غرف عمليات سفن السطح للتدريب علي الخصائص التكتيكية والفنية والقدرات القتالية العالية، التي تتمتع بها تلك الوحدات ، وكذلك محاكي التدريب علي الغواصات طراز 209 ، بما يسهم في إعداد وتأهيل أطقم الوحدات البحرية من الضباط والدرجات الأخري علي التطور في نظم وأساليب القتال البحري الحديثة، مع التقييم والتحليل لجميع مراحل التدريب واستخلاص النتائج وصولا لأعلي مستويات التدريب القتالي .

كما تفقد الرئيس السيسي مجمع الأرصفة وهنجر الغواصات الذي تم إنشائه بمسطح يتجاوز 30 ألف م2 ، وبتغطية معدنية كاملة لمنطقة الأرصفة، وتزويده بعدد من الأوناش متدرجة القدرة لتحميل وتفريع المنظومات القتالية والإدارية والفنية للغواصات، فضلا عن تزويد الأرصفة بورشة إصلاح بيرسكوب، وأقسام التأمين الفني والصيانة والمخازن، وأماكن الإيواء والمكاتب الإدارية.