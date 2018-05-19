الرئيس يجتمع بوزراء المالية والكهرباء والبترول.. أول فائض بالموازنة منذ 15 عاما

المال- خاصاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.وقا

المال- خاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة القادمة.

كما استعرض شاكر آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء.

وأطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع نتائج الأداء المالي خلال العشرة شهور الأولى من العام 2017/2018 (يوليو-أبريل)، موضحاً تحقيق فائض أولي 7 مليار جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.

كما اطلع الرئيس على نتائج العام المالي 2017/2018، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق.

وناقش السيسى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة في جميع أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.

كما وجه الرئيس بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذا مخصصات الحماية الاجتماعية. مشددا على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل.