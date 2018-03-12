الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية للفريق صفى الدين أبو شناف

بدور إبراهيم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق صفي الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور المشير حسين طنطاوى والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للق

بدور إبراهيم



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق صفي الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور المشير حسين طنطاوى والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من الشخصيات العامة وكبار قادة القوات المسلحة.

وقد شارك الفقيد في حروب العدوان الثلاثي وحرب اليمن و 1967 والاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وحصل على العديد من الاوسمة والانواط تقديرا لدوره والنجاحات والاعمال البطولية الخالدة.

وقام الرئيس السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذى يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة، حيث تدرج في جميع الوظائف بسلاح المشاة حتى قائدا للجيش الثاني الميداني، ورئيسا لهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة، فرئيسا لأركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 1987 حتى عام 1991.