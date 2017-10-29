الرئيس يتفقد مشروع الفرقة 19 بالجيش الثالث

بدور إبراهيم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاة إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بمحافظة السويس، بعد تطويرها ورفع كفائتها القتالية والفنية، بالتزامن مع الذكري 44 لانتصارات أكتوبر. وبدأت المراسم

بدور إبراهيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاة إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بمحافظة السويس، بعد تطويرها ورفع كفائتها القتالية والفنية، بالتزامن مع الذكري 44 لانتصارات أكتوبر.

وبدأت المراسم بكلمة اللواء أ ح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، أكد فيها أن رجال الجيش الثالث الميداني ماضون بكل قوة للحفاظ علي أعلى درجات الاستعداد القتالي العالي والتدريب الجاد للدفاع عن الوطن وتنفيذ كافة المهام التي تسند اليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة .

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلماً تسجيلياً يجسد الدور التاريخى الذى قام به التشكيل ضمن منظومة الجيش الثالث الميداني.

واستمع الرئيس إلى عرض تقرير الكفاءة القتالية تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدرتها علي تنفيذ المهام القتالية والنيرانية بما يتناسب مع ما يتطلبه مسرح عملياتها ذو الطبيعة الجبلية الصعبة من قوات على درجة عالية فى التدريب والكفاءة البدنية وأيضا نظم التسليح.

وقام الرئيس بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش بالفرقة 19 للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها علي تنفيذ المهام المختلفة ، كما تفقد معرضا لاحدث المنظومات القتالية والفنية التي زودت بها التشكيلات والوحدات في كافة الافرع الرئيسية والقيادات والهيئات والادارات التخصصية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .