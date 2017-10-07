الرئيس يتفقد مشروعات الطرق الجديدة

المال- خاص:قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا/ بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، مروراً بطريق الضبعة.يأتي ذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكبارى، باعتباره قطاعاً محورياً يؤث

المال- خاص:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا/ بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، مروراً بطريق الضبعة.

يأتي ذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكبارى، باعتباره قطاعاً محورياً يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، وستساهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذى تعانى منه شبكة الطرق، خاصة طريق “شبرا– بنها” الجديد، الذى يصل طوله إلى 40 كم، والذى سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى على الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى وطريق “شبرا– بنها” القديم، ويُعد أول طريق زراعى حر في مصر بدون أية تقاطعات مرورية.

وقد أشاد الرئيس خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمنى المحدد، ووفقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلاً عن أهميتها في دفع عملية التنمية.

كما شدد الرئيس على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة فى قطاع النقل، بما يساهم فى تقليل الحوادث على الطرق، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فورى وملموس.

