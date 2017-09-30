الرئيس يتابع معدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة

خاصاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس، أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير، علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة. ونوه رئيس شركة العاصمة الإدارية إل

خاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المهندس، أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير، علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى معدلات التنفيذ المرتفعة والجودة المتميزة للوحدات التي سيتم طرحها قريباً.

وعرض المهندس، أحمد عابدين تطورات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات لتطوير مناطق جديدة في العاصمة الجديدة.

من جانبه، أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر.

وشدد على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل مصر.