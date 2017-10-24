الرئيس يبحث مع السكك الحديدية الفرنسية سبل التعاون

خاص استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية.وناقش الرئيس الخطط التى وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالك

خاص

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية.

وناقش الرئيس الخطط التى وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.

وأعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً.

ورحب بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد فى تطوير التعاون بين الطرفين.



وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الفرنسية عن ترحيبه بلقاءالرئيس.

وأشار إلى تطلع الشركة إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدريب والدعم الفنى، وخاصة فى مجال أمن وسلامة السكك الحديدية، أو فيما يتعلق بتحديث وصيانة الخطوط القائمة وإنشاء خطوط جديدة فى ضوء المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء مصر.