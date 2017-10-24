الرئيس يبحث زيادة التعاون العسكري مع نافال الفرنسية

خاص استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم الثلاثاء فى اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية.وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم

خاص

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم الثلاثاء فى اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” للصناعات العسكرية البحرية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة الفرنسية.

وأشار إلى أن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها شركة “نافال” بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من إنتاج الشركة.

وأوضح الرئيس أن هذه الوحدات المتميزة تمثل من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” الفرنسية أعرب عن سعادته بالالتقاء بالرئيس.

وأكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوي العالم. كما أشاد الرئيس التنفيذى لشركة “نافال” بالأداء رفيع المستوى لرجال القوات البحرية المصرية، والذى مكنهم من التدرب على تشغيل والتحكم في الوحدات البحرية التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وأكد المسئول الفرنسي حرص شركته على الاستمرار في التباحث مع الجانب المصري حول آفاق التعاون المستقبلي.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعربت مجموعة Naval Group الفرنسية عن فخرها بقيامها بتسليم أول فرقاطة كورفيت، من طراز جوويند [email protected] إلى القوات البحرية المصرية.