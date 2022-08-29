الرئيس يؤكد لصالح والكاظمي: مصر مستعدة لبذل أي جهد يحافظ على سلامة العراق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالين هاتفين مع الرئيس العراقي، برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤكدا استعداد مصر لبذل أي جهد يحافظ على سلامة العراق .

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية.

وعبر عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل اى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وانهاء التصعيد الحالى.

وبدوره، أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع الرئيس العراقي، برهم صالح .

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية.

وشدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم واعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظاً على امن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الاشقاء العرب فى المساهمة فى اى جهد مشترك لانهاء اي تصعيد ومواجهات.

ومن جانبه اعرب الرئيس برهم صالح عن خالص التقدير للسيد الرئيس على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره عبر مصطفى الكاظمي عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحاً المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي.

وقال الرئيس السيسي :”أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة”.

وأضاف: “أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، وأدعوا كافة الأطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين”.