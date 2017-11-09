الرئيس وقرينته يزوران الفنانة شادية في مستشفى الجلاء

حسين رجب زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، الفنانة شادية في مستشفي الجلاء العسكري، التي ترقد فيها للعلاج بعد تدهور صحتها مؤخرا، وفق مصادر وأكد النائب والإعلامي مصطفي بكري ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، زيارة الرئيس السيسي…

حسين رجب

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، الفنانة شادية في مستشفي الجلاء العسكري، التي ترقد فيها للعلاج بعد تدهور صحتها مؤخرا، وفق مصادر

وأكد النائب والإعلامي مصطفي بكري ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، زيارة الرئيس السيسي والسيدة قرينته للفنانة المعتزلة شادية في المستشفي، واصفا إياها بأنها “لمسة إنسانية”.

وفي تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال خالد شاكر وهو أحد أقارب الفنانة شادية والملازم لها في مرضها الأخير: “لفتة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه أن يصمما علي زيارة الحاجة شادية بالمستشفي فور وصولهما للمطار عائدين من شرم الشيخ”.

وأوضح أن الرئيس اطمئن علي صحتها وتأكد من أنها تحت الرعاية المناسبة، واستمع لشرح الأطباء المتابعين لحالتها، مشيرا إلى أنه وعد بتكرار الزيارة.

ولفت إلى أن الرئيس أرسل للفنانة شادية “باقات ورد رائعة”.

وأكدت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام الملازمة للفنانة شادية في مرضها في تصريحات صحفية، زيارة الرئيس والسيدة قرينته أيضا.

وتعرضت الفنانة شادية لوعكة صحية مؤخرا، تم نقلها على إثرها مؤخرا لمستشفي الجلاء بتوجيه رئاسي.

ولم يصدر عن الرئاسة أي بيان حول الزيارة بعد

والفنانة شادية من موليد 8 فبراير 1931 وتعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، ومعبودة الجماهير، واعتزلت الفن منذ سنوات