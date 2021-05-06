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«الرئيس وجه بتطويرها».. رئيس الوزراء يستعرض تصورات تطوير منطقة الفسطاط

لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم في بحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.
صفية حمدي 11:43 ص, الخميس, 6 مايو 21 11:43 ص, الخميس, 6 مايو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منطقة الفسطاط في مصر القديمة؛ لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم في بحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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وأشار إلى أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة في منطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات.

وقال إن إنشاء هذه الحديقة سيحقق تنمية مستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهًا للأُسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع على جمال القاهرة التاريخية.

واستعرض ممثلو المكتب الاستشاري تصورهم المقترح لمخطط إنشاء الحديقة المركزية بالقاهرة، لتضاهي الحدائق المركزية في المدن الشهيرة حول العالم.

وذلك بما يتوافق مع المواصفات العالمية وتوصيات الهيئات الدولية المعنية، بحيث يضمن استغلال المساحات المستهدفة والواقعة على رقعة تقدر بنحو 250 فدانًا، وبها مزيج ثقافي وتنوع للواجهات الدينية والتاريخية.

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كما تم استعراض التصميم المقترح لإقامة حديقة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين الحضارة والثقافة والطبيعة والنسيج العمراني للمنطقة، وتعرض أنشطة وفعاليات متنوعة؛ بهدف تقديم تجربة غير مسبوقة لإبهار السائحين والمقيمين على حد سواء.

وفى ختام الاجتماع أثنى رئيس الوزراء على ما تضمنه التصور المقترح من أفكار مبتكرة وقابلة للتطبيق.

كما وجه بعقد مزيد من الاجتماعات بين مسئولي وزارة الاسكان والمكتب الاستشاري؛ لإعداد تصور نهائي لهذا المقترح، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع، من شأنه خلق قلب أخضر داخل القاهرة، يبرز جمالها الفريد، ويسهم في تغيير وجه العاصمة.

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بقلم صفية حمدي

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