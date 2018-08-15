الرئيس: مشروع جديد للشباب فى 4 محافظات لزراعة 500 فدان

أحمد صبرىقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيتم تسليم الشباب بمحافظات الصعيد فدادين زراعية تتراوح بين 200الى 500الف فدان يتم العمل عليها الآن، مؤكدا أن ذلك خارج نطاق مشروع المليون ونصف فدان.وأضاف فى كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف، أن المحافظات التى ستستفيد من هذا المشروع هى بني س

أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيتم تسليم الشباب بمحافظات الصعيد فدادين زراعية تتراوح بين 200الى 500الف فدان يتم العمل عليها الآن، مؤكدا أن ذلك خارج نطاق مشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف فى كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف، أن المحافظات التى ستستفيد من هذا المشروع هى بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج على أن تنتهى دراسة تلك الاماكن خلال شهرين كهدية للشباب من تلك المحافظات.

وأوضح أن تسليم تلك المساحات الزراعية سيكون بعد عام من الآن، مشيرا الى أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على دراسة كمية المياه الجوفية فى تلك المناطق.