الرئيس: حريصون على تعزيز الاستقرار فى إفريقيا.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس.
الأهرام
* الرئيس: حريصون على تعزيز الاستقرار فى إفريقيا.
* مميش: تنمية 92 كيلو مترا بالشراكة مع موانىء دبى وربط المشروع بالعاصمة الإدارية.
* وزير النقل فى مجلس النواب: 90% من الورش تحتاج إلى التغيير ولابد من دخول القطاع الخاص فى المنظومة.
* شريف: مستمرون فى التواصل مع كل فئات المجتمع واستعراض كل المقترحات.
* رئيس بعثة الحج: توفير جميع سبل الراحة للحجاج وغرفة عمليات بمجلس الوزراء للمتابعة.
* بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية.. وانتهاء تنسيق الشهادات المعادلة.
* 443.360 مليون جنيه تعويضات الإسكان لمتضررى ماسبيرو.
* وزير التنمية المحلية فى الفيوم: لا تغيير فى المحافظين.. ونسعى لحل مشاكل المستثمرين.
* الزراعة: استيراد 128.5 ألف رأس ماشية ولحوم ودواجن مجمدة.
* وزير الشباب: 150 ألف جنيه لدعم رحلة أوائل الثانوية العامة للصين وألمانيا.
* الرى: إنجاز 95.66 % من قناطر أسيوط الجديدة.
* مسئولون وخبراء: الإصلاحات الاقتصادية حتمية لتعزيز النمو والاستثمار.
* اتحاد الصناعات: قانون التراخيص يشجع الاستثمار ويحتاج للمراقبة فى التطبيق.
* تسليم 180 ألف بطاقة خلال أسبوع.
* وزير النقل فى مجلس النواب: 90% من الورش تحتاج إلى التغيير ولابد من دخول القطاع الخاص فى المنظومة.
* انتحارى يفجر نفسه أثناء اقتراب قوات الشرطة منه.. ومقتل إرهابيين بالقليوبية.
* تأجيل محاكمة مرسى فى «اقتحام السجون».
* النائب العام يبحث مع نظيره الايطالي التحقيقات في مقتل ريجيني.
* القبض على موظفين لتسهيلهم الاستيلاء على أملاك الدولة.
* الزمالك يتفاوض مع الرومانى فيكتور لتدريب الفريق.
الأخبار
* السيسي: نتعاون لتحقيق السلام والتنمية ولا نتدخل في شئون أحد.
* الرئيس في مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني: العلاقات بين البلدين نموذج للتعاون البناء وتاريخ طويل من الكفاح.
* قابيل: الجولة خطوة لتطوير العلاقات الاقتصادية.
* صدقي وحجازي يستقبلان رئيس الأركان الأردني.
* عرفات: الاعتماد علي العنصر البشري سبب المصائب والهيئة لم تتطور منذ ٥٠ سنة.
* سائق قطار «القاهرة» عليه ٥ جزاءات وحصل علي تقدير ممتاز.
* «القضاء الأعلي» يقرر وقف بث جلسات المحاكمات إعلامياً.
* شريف إسماعيل: ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات.. وتلبية احتياجات المواطن.
* انتهاء التدريب الجوي المشترك «اليرموك 3».
* التحفظ علي أموال وعقارات ٦من أبناء القرضاوي.
* شوارع القاهرة خارج السيطرة.. والمرور غائب.
* حفر أساس برج تسبب في انهيار منزل بسوهاج وإخلاء المنازل المجاورة.
* الليلة الكأس «العنيدة» لمن تضحك؟