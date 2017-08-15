الرئيس: حريصون على تعزيز الاستقرار فى إفريقيا.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس. الأهرام * الرئيس: حريصون على تعزيز الاستقرار فى إفريقيا. * مميش: تنمية 92 كيلو مترا بالشراكة مع موانىء دبى وربط المشروع بالعاصمة الإدارية. * وزير النقل فى مجلس النواب: 90% من الورش تحتاج إلى التغيير ولابد من دخول القط

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس.

الأهرام

* الرئيس: حريصون على تعزيز الاستقرار فى إفريقيا.

* مميش: تنمية 92 كيلو مترا بالشراكة مع موانىء دبى وربط المشروع بالعاصمة الإدارية.

* وزير النقل فى مجلس النواب: 90% من الورش تحتاج إلى التغيير ولابد من دخول القطاع الخاص فى المنظومة.

* شريف: مستمرون فى التواصل مع كل فئات المجتمع واستعراض كل المقترحات.

* رئيس بعثة الحج: توفير جميع سبل الراحة للحجاج وغرفة عمليات بمجلس الوزراء للمتابعة.

* بدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية.. وانتهاء تنسيق الشهادات المعادلة.

* 443.360 مليون جنيه تعويضات الإسكان لمتضررى ماسبيرو.

* وزير التنمية المحلية فى الفيوم: لا تغيير فى المحافظين.. ونسعى لحل مشاكل المستثمرين.

* الزراعة: استيراد 128.5 ألف رأس ماشية ولحوم ودواجن مجمدة.

* وزير الشباب: 150 ألف جنيه لدعم رحلة أوائل الثانوية العامة للصين وألمانيا.

* الرى: إنجاز 95.66 % من قناطر أسيوط الجديدة.

* مسئولون وخبراء: الإصلاحات الاقتصادية حتمية لتعزيز النمو والاستثمار.

* اتحاد الصناعات: قانون التراخيص يشجع الاستثمار ويحتاج للمراقبة فى التطبيق.

* تسليم 180 ألف بطاقة خلال أسبوع.

* وزير النقل فى مجلس النواب: 90% من الورش تحتاج إلى التغيير ولابد من دخول القطاع الخاص فى المنظومة.

* انتحارى يفجر نفسه أثناء اقتراب قوات الشرطة منه.. ومقتل إرهابيين بالقليوبية.

* تأجيل محاكمة مرسى فى «اقتحام السجون».

* النائب العام يبحث مع نظيره الايطالي التحقيقات في مقتل ريجيني.

* القبض على موظفين لتسهيلهم الاستيلاء على أملاك الدولة.

* الزمالك يتفاوض مع الرومانى فيكتور لتدريب الفريق.

الأخبار

* السيسي: نتعاون لتحقيق السلام والتنمية ولا نتدخل في شئون أحد.

* الرئيس في مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني: العلاقات بين البلدين نموذج للتعاون البناء وتاريخ طويل من الكفاح.

* قابيل: الجولة خطوة لتطوير العلاقات الاقتصادية.

* صدقي وحجازي يستقبلان رئيس الأركان الأردني.

* عرفات: الاعتماد علي العنصر البشري سبب المصائب والهيئة لم تتطور منذ ٥٠ سنة.

* سائق قطار «القاهرة» عليه ٥ جزاءات وحصل علي تقدير ممتاز.

* «القضاء الأعلي» يقرر وقف بث جلسات ال­محاكمات إعلامياً.

* شريف إسماعيل: ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات.. وتلبية احتياجات المواطن.

* انتهاء التدريب الجوي المشترك «اليرموك 3».

* التحفظ علي أموال وعقارات ٦من أبناء القرضاوي.

* شوارع القاهرة خارج السيطرة.. والمرور غائب.

* حفر أساس برج تسبب في انهيار منزل بسوهاج وإخلاء المنازل المجاورة.

* الليلة الكأس «العنيدة» لمن تضحك؟