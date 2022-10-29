الرئيس جو بايدن ينتقد شركة إكسون موبيل لعدم خفضها أسعار الوقود

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لاذعة لشركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية لأنها منحت المستثمرين أرباحا بدلا من خفض أسعار الوقود ، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل قد منح مكافأة المستثمرين بدلاً من خفض أسعار الوقود، في أحدث هجوم له على صناعة الطاقة بسبب أرباحها القياسية.

بينما كان دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، يتحدث إلى محللي “وول ستريت” أثناء مؤتمر عبر الهاتف؛ قال بايدن في تغريدة له الجمعة: “لا أصدق أنَّني مضطر لقول ذلك، لكنَّ منح المساهمين للأرباح لا يتساوى مع خفض الأسعار على العائلات الأميركية”

عدم خفض أسعار الوقود

جاءت تغريدة الرئيس رداً على تصريحات “وودز” الصادرة عن “إكسون موبيل” قبل المؤتمر الهاتفي، عقب ساعات فقط من إعلان عملاق النفط عن تحقيق أرباح ربع سنوية، قدرها 20 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى لأرباحها الفصلية على الإطلاق، والكشف عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح بنحو 500 مليون دولار على أساس سنوي.

قال “وودز” في تلك التصريحات: “دارت نقاشات في الولايات المتحدة بشأن إعادة صناعتنا بعض الأرباح مباشرة إلى الشعب الأميركي، وهذا ما قمنا به بالفعل على هيئة توزيع أرباح فصلية”.

انتقاد شركة إكسون موبيل

كرر “بايدن” هذا العام انتقاده لشركات النفط الأميركية لعدم فعل ما يكفي لزيادة الإمدادات والحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي أصبح قضية رئيسية لدى البيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي ومعاودة أسعار الوقود الارتفاع مع خفض “أوبك+” للإنتاج.

جاء ردُّ المنتجين الأميركيين على تعليقات “بايدن” إلى حد كبير عن طريق المؤسسات التي تمثل الصناعة، والتي ألقت باللوم على أسعار الوقود المرتفعة بسوق النفط العالمية، ونقص طاقة التكرير الاحتياطية، وقالوا إنَّ الصناعة بحاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية للاستثمار في الحفر.

لكنَّ تعليقات “وودز”، الجمعة، كانت تعتبر المرة الأولى التي ترد فيها أكبر شركة طاقة بالبلاد بشكل مباشر وعلني على تصريحات “بايدن” بشأن القضية.