اتصالات وتكنولوجيا

الرئيس الأمريكي بايدن يقرر إلغاء حظر تيك توك ووي تشات

أمر الرئيس بايدن بإجراء مراجعة جديدة للمخاوف الأمنية
أيمن عزام 5:49 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 5:49 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ إلغاء حظر تيك توك ووي تشات على الأجهزة الإلكترونية، وأمر وزارة التجارة بإجراء مراجعة جديدة للمخاوف الأمنية المتعلقة بهذين التطبيقين.

إلغاء حظر تيك توك

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد حاولت منع أيّ مستخدمين جدد من تحميل تيك توك ووي تشات على أجهزتهم وحظر أية معاملات تقنية أخرى قال القائمون على التطبيقين إنها سوف تؤدي لحجبهما في الولايات المتحدة. ورفضت المحاكم هذه الأوامر التي لم تطبَّق بالمرة، بحسب”رويترز” .

اقرأ أيضا  «اتصالات مصر» تعقد شراكة مع دلتا للمدفوعات لسداد الفواتير عبر تطبيق «سهل»

وتلغي الأوامر التنفيذية الجديدة لبايدن الأوامر الخاصة بتطبيقيْ ووي تشات وتيك توك، كما تلغي أوامر أخرى صدرت في يناير استهدفت ثمانية تطبيقات أخرى للاتصالات وتكنولوجيا الاقتصاد.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي بشأن تيك توك لا تزال جارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«سيسكو» تكشف عن حلول سحابية جديدة لتعزيز التحول الرقمي

المال - خاص 3:08 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«التميمي» مستشارا قانونيا للمصرية للاتصالات فى تعديل اتفاقية المساهمين مع فودافون

محمود جمال 2:10 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«سبوتيفاي» تطلق لمستخدميها في مصر حملة only you

المال - خاص 1:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

إطلاق برنامج «كانون SI-VAR» في أفريقيا لزيادة القيمة المضافة للموزعين

المال - خاص 1:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«اتصالات مصر» تعقد شراكة مع دلتا للمدفوعات لسداد الفواتير عبر تطبيق «سهل»

محمود جمال 1:19 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

غرفة التكنولوجيا ترفع وعي 130 شركة مصرية بآليات تنفيذ مبادرة «توطين»

محمود جمال 1:18 م, الأربعاء, 9 يونيو 21