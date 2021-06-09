الرئيس الأمريكي بايدن يقرر إلغاء حظر تيك توك ووي تشات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ إلغاء حظر تيك توك ووي تشات على الأجهزة الإلكترونية، وأمر وزارة التجارة بإجراء مراجعة جديدة للمخاوف الأمنية المتعلقة بهذين التطبيقين.

إلغاء حظر تيك توك

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد حاولت منع أيّ مستخدمين جدد من تحميل تيك توك ووي تشات على أجهزتهم وحظر أية معاملات تقنية أخرى قال القائمون على التطبيقين إنها سوف تؤدي لحجبهما في الولايات المتحدة. ورفضت المحاكم هذه الأوامر التي لم تطبَّق بالمرة، بحسب”رويترز” .

وتلغي الأوامر التنفيذية الجديدة لبايدن الأوامر الخاصة بتطبيقيْ ووي تشات وتيك توك، كما تلغي أوامر أخرى صدرت في يناير استهدفت ثمانية تطبيقات أخرى للاتصالات وتكنولوجيا الاقتصاد.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي بشأن تيك توك لا تزال جارية.