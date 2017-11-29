الرئيس المخلوع ردا على وثائق BBC: رفضت رفضا قاطعا توطين الفلسطينين بسيناء

متابعات:نشرت صفحة أنا أسف يا ريس، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بيانا قالت إنه ردا على وثائق نشرتها محطة BBC البريطانية، بشأن موافقة مبارك على توطين الفلسطينين بسيناء عام 1983، فى إطار تسوية شاملة للصراع العربى الإسرائيلى، وحسب نص البيان المعلن منذ قليل، نفى الرئيس المخلوع حسنى مبارك ما أ





متابعات:





نشرت صفحة أنا أسف يا ريس، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بيانا قالت إنه ردا على وثائق نشرتها محطة BBC البريطانية، بشأن موافقة مبارك على توطين الفلسطينين بسيناء عام 1983، فى إطار تسوية شاملة للصراع العربى الإسرائيلى، وحسب نص البيان المعلن منذ قليل، نفى الرئيس المخلوع حسنى مبارك ما أثير بهذا الشأن، وما جاء بالوثائق جملا وتفصيلا، وقال مبارك فى البيان:

توضيحاً لما أثير إعلامياً فى الأيام الماضية، مستنداً إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينى وبين رئيسة الوزراء البريطانية فى فبراير 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصرى:

1 – إبان الغزو الإسرائيلى للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاة اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من اتمام الإنسحاب الاسرائيلى من سيناء عام 1982

2 – فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واجتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من اسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينين المحاصرين ببيروت.

3 – وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينين المحاصرين فى بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسرعرفات، لدى توقف الباخرة المقلة له، ورفاقه فى قناة السويس، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة.

4 – لا صحة إطلاقاً لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينين بمصر وتحديداً المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت فلقد هناك مساعي من بعد الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً.

5 – رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة، إما لتوطين فلسطينين فى مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010، لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضى كان قد ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادى حتى للاستماع لأى طروحات فى هذا الإطار مجدداً.

6 – تمسكت بمبداً لم أحد عنه أبداً وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت و حارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة أخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية.



محمد حسنى مبارك

القاهرة – 29 نوفمبر 2017



