الرئيس الكونغولي يعرب للسيسي عن تقديره العميق لدعم ومساندة مصر لبلاده

خلال استقبال السيسي اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والمندوب الكونغولي الدائم لدى الاتحاد الأفريقي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي خلال استقباله اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والمندوب الكونغولي الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي”، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك استناداً إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي “تشيسيكيدي”، مشيداً بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومؤكداً استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسئولية الهامة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك علي مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.