الرئيس الكورى فى قمة G20: التحول الرقمي هو المفتاح للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية

قال الرئيس الكورى يون سيوك-يول اليوم الاثنين إن التحول الرقمي هو المفتاح للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أدى الجمع بين التقنيات الرقمية والصناعات الحالية إلى ظهور أعمال جديدة لا نهاية لها، بحسب وكالة يونهاب.

وأدلى يون بهذا التصريح خلال كلمة رئيسية في قمة مجموعة العشرين في بالي، مشيرا إلى أن العالم مر بأزمات اقتصادية متكررة، لكن كل واحدة منها نتجت عن عوامل مختلفة، حيث نشأت الأزمة المالية لعام 2008 عن انهيار النظام المالي، ونشأت أزمة الجائحة لعام 2020 عن الانخفاض الحاد في الطلب خلال عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وقال في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات: “ومع ذلك، فإن الأزمة الحالية كانت ناجمة عن الصدمات في جانب العرض وليس الصدمات في جانب الطلب. لذلك لا بد من إيجاد حلول للأزمة من جانب العرض، كما يجب تغيير دور الحكومة”.

وقال إن إدارته عملت بجرأة على إصلاح اللوائح التي تقيد الاستثمار من قبل الشركات وخلق بيئة صديقة للأعمال.

وفي الوقت نفسه، قال إن إدارته تزيد الاستثمار في المجالات التي لا يمكن أن تغطيها الشركات وحدها، مثل البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي ورعاية المواهب في صناعات التكنولوجيا الفائقة.

وقال: “أعتقد أنه في ظل الظروف العالمية الحالية، يكمن مفتاح الابتكارات في جانب العرض بقيادة القطاع الخاص في التحول الرقمي. ونظرا لأن التقنيات الرقمية تتحد مع الصناعات والبيانات الحالية، وتؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة القيمة المضافة، فإن الأعمال الجديدة تظهر بلا نهاية”.