الرئيس الفنزويلي يفتتح الجناح المصري في معرض الكتاب ويشيد بموقف السيسي لدعم فلسطين

افتتح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جناح مصر في الدورة الحالية لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب 2023، حيث تفقد بمرافقة السيدة الأولى ووزير الثقافة الفنزويلي، المعروضات المصرية من كتب مترجمة ومستنسخات فرعونية.. مستذكرا زيارته إلى مصر العام الماضي، ومشيدا بكنوز #الحضارة_المصرية.

وطلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نقل تقديره الشديد لشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أنه وكافة أفراد الشعب الفنزويلي يقدمون له كل الدعم، من أجل نصرة العدل وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.