الرئيس الفلسطيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

بي بي سي دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف هذا العام. وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين يعيشون تحت وضع لا يحتمل، وعلى المؤتمر الدولي أن يؤدي إلى قبول فلسطين عضوا دائما في الأمم المتحدة. وقال عباس "ندعو إلى عقد مؤتم

بي بي سي

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف هذا العام.

وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين يعيشون تحت وضع لا يحتمل، وعلى المؤتمر الدولي أن يؤدي إلى قبول فلسطين عضوا دائما في الأمم المتحدة.

وقال عباس “ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية”.

ووصف المؤتمر المقترح بأنه سيكون “على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850”.

كما دعا عباس إلى “تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو”، بما فيها ملفات “القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى”.